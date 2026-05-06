5月4日、市村正親と篠原涼子が、長男で元俳優・市村優汰のTikTokに登場した。家族共演が注目を集めたが、SNSでは冷ややかな声もあがっていて──。

発端となったのは、優汰がTikTokに投稿した2本の動画だ。

「1本めは、優汰さんが黒いパーカーにサングラスを頭に乗せ、軽快なダンスを披露するものでした。数秒後、ぬいぐるみを抱いた篠原さんがカメラの前を横切り、その後、キャップをかぶった正親さんが、篠原さんと反対側から横切ったのです。

2本めは、暗い車内でポーズを決める優汰さんが映ったあと、篠原さんが頬に手を添えて微笑むものでした。篠原さんは暗い車内でも透明感のある肌が際立っており、SNSでは《きれいすぎる》という声もあがっています」（スポーツ紙記者）

正親と篠原は芸能界でもおしどり夫婦として認知されていたが、2021年に離婚。正親が息子2人の親権を持つことが発表された。離婚後も、家族3人の仲睦まじい様子が伝わるTikTok動画は大きな注目を集めているが、Xでは

《徹底的に甘やかされてんだな》

《息子がうだつが上がらないから、親が顔出しあげるようになったんだね》

《こいつ問題児として話題になってたよな》

など、厳しい声もあがっている。

優汰は、ドラマや舞台などに出演し、将来を期待されていたが、暗雲が垂れ込める騒動が……。

「2024年11月の『NEWSポストセブン』で、優汰さんがハロウィンで警察ざたのトラブルを起こしたことが報じられました。記事によれば、外国人女性から見知らぬ男性に胸を触られたという通報を受けた警察が駆けつけたところ、その男性が優汰さんだと発覚し、任意の事情聴取を受け、口頭注意を受けたとされています。

その後、優汰さんは事務所の公式サイトから削除されました。現在は、“アーティスト” の肩書きで日本と韓国を行き来し、TikTokを中心に活動しているようです」（芸能記者）

俳優からTikTokに活動の場を移した優汰。今回、“家族共演” 動画に厳しい目が注がれたのには、こんな理由も。

「優汰さんは、8歳のときに正親さんと一緒に舞台に立った際、間近で父親の仕事ぶりを見て憧れを抱き、芸能界入りしたことをバラエティ番組などで明かしています。

ただ、正親さんの主演舞台で俳優デビューし、2024年7月の『しゃべくり007』（日本テレビ系）では正親さんとともに出演するなど、優汰さんの活動は “父親頼り” であることがSNSで指摘されてきました。

今回、TikTokで、正親さんだけでなく、母親の篠原さんも出演したことで、2人が “お騒がせ息子” を甘やかしているような印象を受ける人もいたようです」（同前）

父への憧れで芸能界に足を踏み入れた優汰は、今後どんな道を歩んでいくのか。