カナリオが来日1号…ロッテ小川が3安打奮闘

パーソル パ・リーグ公式戦が2日、3試合行われ、オリックスは日本ハムに10-9で逆転勝利。西武はロッテに5-4で競り勝ち、ソフトバンクは楽天に5-0で完封勝利した。

オリックスは打線が中盤以降に粘りを見せた。先発のアンダーソン・エスピノーザ投手が3回途中6失点と崩れたが、5回に森友哉捕手の2号2ラン、6回には宗佑磨内野手の同点5号3ランで試合を振り出しに戻した。1点を追う8回には中川圭太内野手の3点適時三塁打で逆転に成功した。

日本ハムは打線が16安打と活発だった。清宮幸太郎内野手の6号2ランや大塚瑠晏内野手のプロ初本塁打などで得点を重ねたが、リリーフ陣が終盤のリードを守れず。9回は1点差まで迫るもあと一歩及ばなかった。

西武は序盤の得点で主導権を握った。2回に源田壮亮内野手の押し出し四球などで先制すると、4回にはアレクサンダー・カナリオ外野手の来日初本塁打となる2ラン、6回には石井一成内野手の移籍後初本塁打で加点した。

投げては先発の武内夏暉投手が7回途中4失点で試合をつくり、以降は甲斐野央投手、篠原響投手、岩城颯空投手の継投で逃げ切った。ロッテは小川龍成内野手が3安打2打点と奮闘したが、先発の田中晴也投手が5失点（自責3）と粘りきれなかった。

ソフトバンクは一発攻勢で試合を決めた。3回に栗原陵矢内野手の7号満塁本塁打で先制すると、4回には山川穂高内野手の6号ソロで追加点を挙げた。

先発の大津亮介投手は7回8安打無失点と安定した投球で4連勝をマーク。以降はロベルト・オスナ投手、上茶谷大河投手が無失点でつないだ。楽天はホセ・ウレーニャ投手が5失点と崩れ、打線も8安打を放ちながら無得点で6連敗となった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）