春季東京都高校野球大会準決勝2試合

春季東京都高校野球大会の準決勝2試合が東京・スリーボンドスタジアム八王子で行われ、国士舘と関東第一がそれぞれ勝利し、決勝進出と千葉で開催される春季関東大会の出場権を手にした。国士舘は夏の西東京の第1シード、関東第一は東東京の第1シードとして選手権大会に挑む。

第1試合は国士舘が佼成学園を8-1で下し、8回コールド勝ち。試合を決定づけたのは、初回の猛攻だった。先頭の国士舘・鈴木亮汰内野手（3年）の中前打から、打者一巡の攻撃でこの回だけで6得点。佼成学園先発・前田将弥投手（3年）の立ち上がりを突いた積極的な仕掛けは、試合前から高めの速い球への対応を徹底して練習してきた成果だった。

箕野豪監督は「なかなか点を取れないかなと思って試合に入っているので、そこから6点は本当にたまたまです。僅差のロースコアの試合になるかなと思っていました」と振り返った。国士舘は先発の海老沢健投手（3年）が5回無失点の好投。6回からは杉本大維投手（2年）が継投した。

第2試合は昨夏の東東京大会決勝の再戦となった関東第一と岩倉の一戦は、6-0で今春も関東第一に軍配。関東第一の先発・石井翔投手（3年）が8者連続三振を含む13奪三振という見事な投球で岩倉打線を3安打に封じ、完封勝利。打線も初回に先制点を奪うと、3回に井口瑛太内野手（3年）の右越え三塁打で2点を追加するなど、着実に加点した。

岩倉は昨夏の決勝でも関東第一戦に登板したエース・佐藤海翔投手（3年）が6回途中からリリーフしたが、左腕・石井の前に打線が沈黙した。関東第一の米澤貴光監督は「石井は丁寧に投げてくれたと思います。丁寧さが彼の持ち味。捕手の鈴木（将生）が良さを引き出してくれたと思います」とバッテリーを労った。

好投の石井は本調子ではなかったが、5回までに10奪三振をマークした。合計13個の三振を奪ったことに「バッターの一番、嫌なところを投げるのが自分の持ち味。内野ゴロで詰まらせて打ちとるというイメージだった。たぶん今日の予想より上回ったので三振になったのかな、と」と声を弾ませた。冬から5キロ上がった140キロの直球に加え、スライダー、ツーシームを投げ分けて、岩倉打線を封じ込んだ。決勝戦は3日、午前10時から同球場で行われる。（Full-Count編集部）