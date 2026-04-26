暫定監督にはチャド・トレイシーが就任

レッドソックスは25日（日本時間26日）、アレックス・コーラ監督と合意の上で、契約を解除したと発表した。すでに複数の米メディアが解任を報じていた。この日、チームは敵地でのオリオールズ戦に17-1と大勝したが、最下位に低迷する現状に球団が監督交代の決断を下した。

コーラ監督に代わり、今季、3Aのレッドソックス監督を務めていたチャド・トレイシーが暫定監督に就任。チャド・エパーソンが暫定三塁コーチを務め、（3A打撃コーチの）コリン・ヘスラーが打撃コーチの1人として活動する。

また、球団はコーラ監督のほか、ピーター・ファッツェ打撃コーチ、カイル・ハドソン三塁コーチ、ラモン・バスケスベンチコーチ、ディロン・ローソン打撃アシスタントコーチ、ジョー・クローニン打撃戦略コーチもチームを離れると伝えた。ジェイソン・バリテック作戦コーチ兼失点防止コーチは新たな役職に配置転換となる。

主要株主のジョン・ヘンリー氏は球団を通して、「全力を尽くしていただいたアレックス、そして私たちのコーチ陣、彼らのご家族に感謝を申し上げます。野球の枠を超えて彼らはこの球団の一員として尽くしてくれました。私たちはこれからも彼らに敬意と感謝を払い続けます」とコーラ監督に敬意を示した。

レッドソックスは25日（同26日）時点で、10勝17敗でア・リーグ東地区最下位に低迷。勝率.370からの浮上を期待し、4月ではあるが改革に着手することになる。

チームには吉田正尚外野手が在籍。今季ここまで17試合の出場と出番が限られており、大勝した25日（同26日）のオリオールズ戦も出番は巡ってこなかった。結果を残しても翌日にスタメン外となることが多かったが、指揮官交代により起用法が変わってくることも考えられる。（Full-Count編集部）