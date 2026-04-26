土谷鉄平氏が伝授…「肩のライン」を意識したスイングの安定術

バッティングにおけるフォロースルーの形は、打球の飛距離やスイングの安定感に直結する。少年野球の現場では「最後までしっかりバットを握れ」と指導されることが多いが、プロの達人はどう考えていたのか。中日、楽天、オリックスで15年間プレーし、2009年にパ・リーグ首位打者に輝いた土谷鉄平さんが、理想の形と上達のための練習法を語る。

左打ちの土谷さんは現役時代、フォロースルーで「肩のラインよりも手を上げないこと」を徹底していた。肩より上に手が行くのは力が逃げている状態で、スイングとしては良くないと考えていた。また、基本的にはトップハンドの左手を離してフォロースルーを迎えていた。「微調整をしながらスイングするので、その過程で左手は邪魔になる」と、自由度の高い操作性を重視していた。

では、少年野球においてはどうなのか。土谷さんは、「まずはしっかり振ることが前提。小学生のうちは最後までしっかり（両手で）握って振ってほしい」と語る。足の速い左打者は当てにいく打撃になりがちだが、「ピッチャーが良くなればなるほど、しっかりスイングしないと前にすら飛ばなくなる」からだ。強いスイングができる基礎を固めた先の応用として、手を離して走り出す動作に繋がっていく。

正しいフォロースルーを習得する練習として、土谷さんが取り入れていたのが「バット投げ」。左打者は体が一塁側に引っ張り込まれやすくなるため、バットを投手方向へ真っすぐ放り投げる素振りが有効だったという。ネットに向けてなど、安全面に配慮して実践してみたい。

バットを投げるだけでなく、回転させる練習も、技術向上の一助になったと土谷さん。格好いいバット投げをするためには、「手の位置が肩より下にないときれいに回転させられない」からだ。まずは全力で振る基礎を固め、その上で無駄のない形を目指す。それが、安打を量産するバットコントロールへの近道となる。（First-Pitch編集部）