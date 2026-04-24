大手IT企業「会議室からピチャピチャと音が…」不倫カップルがオフィスで性行為、夫が仕掛けたレコーダーに衝撃の証拠
会議室、休憩室、深夜のオフィス――。コンプライアンスが叫ばれる時代になっても、社内で性的不祥事を起こす社員は消えていない。高年収IT企業では社内夫婦の不倫カップルが会議室で性行為に及び、その痕跡が録音データやLINE流出で発覚。さらに人材大手では、40代女性社員が学生インターンに次々と手を出していたという。厳格なルールも入館管理も、欲望が暴走した社員の前では無力なのか。オフィスで起きている“令和の性的不祥事”の実態を追った。
◆多忙な会社のオフィス内で不倫カップルの性が爆走！
コンプライアンスの締めつけが進み、特に性的トラブルには厳しい処分が下される昨今。それでも社内で性的不祥事を起こす社員は後を絶たない。
「ウチの会社は激務で有名。ストレスが多いからか、みんな刺激中毒になっているのかもしれませんね……」
そう話すのは、高年収社員が集う国内有数のIT大手に勤める女性エンジニアの島本明美さん（仮名・28歳）だ。都内の一等地にオフィスを構える同社だが、「実は社内で性行為をする社員がいるくらい、ある種、性欲の掃き溜めと化している」と語る。
「ウチは社内恋愛を推奨する文化があり、だからこそ結婚や不倫も社員同士のカップルが多いんです。少し前に『会議室で性行為をしている人たちがいるらしい』と話題になったのも、一組の社内夫婦の不倫騒動がきっかけでした。妻側が社内不倫をしていたようで、それに勘づいた夫側が部下などを使って証拠集めにいそしんでいたんです」
妻は所属部署の上司と社内不倫をしていたことが発覚。別部署だった夫が“クロ”だと確信したのは、業務で使う共有スケジュール予約ツールで痕跡を見つけたときだった。
「詰めが甘いのか、不倫カップルの二人の予定が不自然に重なっていることが多かったそうです。不審に思った夫側は二人が使用予定の会議室内部にレコーダーを仕込み、会話の録音に成功したそうです。後で聞いてみると、急に室内が静かになったと思ったら、続いてピチャピチャと妙な“舐めるような音”が聞こえてきたとかで……」
◆不倫男が妻に送ったLINE内容が社内に流出し…
その後、不倫男が妻に送ったLINE内容までもが社内に流出し、騒然となった。
「『昨日は気持ちよかったね』というスクショが私にまで回ってきました。夫側は事態を重く見て、最終的には上司にも直訴したと聞いています。しかし、上司からのフィードバックは『会社は民事に介入できないから各々でやってくれ』という冷淡なもので」
結局、当事者の2人は別の部署へと異動になり、事実上の社内処分を受けたという。
「さすがにここまで大騒動になるのは数年に一度ですが、ほかにも小さな話題ならしょっちゅうあります。数年前には男性の同僚がみんなが帰った終業後に社員以外立ち入り禁止のはずの休憩エリアに外部から女のコを呼び寄せて、性行為に及んだと自慢気に語っていました。さらに『上司の席に自分が座って女のコに咥えさせた。背徳感がヤバかった』とも。正面入り口は事前に来客申請しておいて通させ、休憩室のロックは自分の社員証パスで開けたみたいです」
モラルが崩壊した社員にとって、物理的な入館障壁など何も問題にならないようだ。
◆インターン生を次々に狙っていく40代女性
同僚のみならず、学生インターンにまで手を出すモンスター社員もいる。新卒向け求人サービスを運営する人材大手で人事として働く小林尊さん（仮名・40代）が証言する。
「ウチは学生に就活指南やキャリア形成イベントを行う業態なので、常時30人くらいインターン生が在籍していて、企画から手伝ってもらっています。月末には締め会と親睦を深めるためのオフィスアワーが開催されており、流れでインターン生も一緒に飲みに行くことも多いんです。ただ、距離は近いですが、もちろん社員が学生に手を出すのはご法度。『何か不祥事が起これば事業がつぶれるから絶対にやめろ』と、男性社員には社長からキツい注意喚起が行われていました」
◆多忙な会社のオフィス内で不倫カップルの性が爆走！
「ウチの会社は激務で有名。ストレスが多いからか、みんな刺激中毒になっているのかもしれませんね……」
そう話すのは、高年収社員が集う国内有数のIT大手に勤める女性エンジニアの島本明美さん（仮名・28歳）だ。都内の一等地にオフィスを構える同社だが、「実は社内で性行為をする社員がいるくらい、ある種、性欲の掃き溜めと化している」と語る。
「ウチは社内恋愛を推奨する文化があり、だからこそ結婚や不倫も社員同士のカップルが多いんです。少し前に『会議室で性行為をしている人たちがいるらしい』と話題になったのも、一組の社内夫婦の不倫騒動がきっかけでした。妻側が社内不倫をしていたようで、それに勘づいた夫側が部下などを使って証拠集めにいそしんでいたんです」
妻は所属部署の上司と社内不倫をしていたことが発覚。別部署だった夫が“クロ”だと確信したのは、業務で使う共有スケジュール予約ツールで痕跡を見つけたときだった。
「詰めが甘いのか、不倫カップルの二人の予定が不自然に重なっていることが多かったそうです。不審に思った夫側は二人が使用予定の会議室内部にレコーダーを仕込み、会話の録音に成功したそうです。後で聞いてみると、急に室内が静かになったと思ったら、続いてピチャピチャと妙な“舐めるような音”が聞こえてきたとかで……」
◆不倫男が妻に送ったLINE内容が社内に流出し…
その後、不倫男が妻に送ったLINE内容までもが社内に流出し、騒然となった。
「『昨日は気持ちよかったね』というスクショが私にまで回ってきました。夫側は事態を重く見て、最終的には上司にも直訴したと聞いています。しかし、上司からのフィードバックは『会社は民事に介入できないから各々でやってくれ』という冷淡なもので」
結局、当事者の2人は別の部署へと異動になり、事実上の社内処分を受けたという。
「さすがにここまで大騒動になるのは数年に一度ですが、ほかにも小さな話題ならしょっちゅうあります。数年前には男性の同僚がみんなが帰った終業後に社員以外立ち入り禁止のはずの休憩エリアに外部から女のコを呼び寄せて、性行為に及んだと自慢気に語っていました。さらに『上司の席に自分が座って女のコに咥えさせた。背徳感がヤバかった』とも。正面入り口は事前に来客申請しておいて通させ、休憩室のロックは自分の社員証パスで開けたみたいです」
モラルが崩壊した社員にとって、物理的な入館障壁など何も問題にならないようだ。
◆インターン生を次々に狙っていく40代女性
同僚のみならず、学生インターンにまで手を出すモンスター社員もいる。新卒向け求人サービスを運営する人材大手で人事として働く小林尊さん（仮名・40代）が証言する。
「ウチは学生に就活指南やキャリア形成イベントを行う業態なので、常時30人くらいインターン生が在籍していて、企画から手伝ってもらっています。月末には締め会と親睦を深めるためのオフィスアワーが開催されており、流れでインターン生も一緒に飲みに行くことも多いんです。ただ、距離は近いですが、もちろん社員が学生に手を出すのはご法度。『何か不祥事が起これば事業がつぶれるから絶対にやめろ』と、男性社員には社長からキツい注意喚起が行われていました」