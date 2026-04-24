バーガーキング、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」登場
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年4月24日（金）より、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」から、爽やかな甘さのパイナップルソースとザクザク食感のココナッツワッフルを使用した、混ぜておいしい『キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー』を期間限定で新発売する。
■混ぜておいしい『パイナップル＆ワッフルサンデー』
バーガーキングから、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」が新登場する。4月24日（金）から、爽やかな甘さのパイナップルソースとザクザク食感のココナッツワッフルを使用した、混ぜておいしい『キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー』を期間限定で新発売する。
『キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー』は、まろやかなソフトクリームに、ジューシーなゴールデンパインの果肉を加えたパイナップルソースを合わせ、キャラメリゼしたワッフルにココナッツの香りをまとわせた、香ばしい甘さとザクザクとした食感が楽しいココナッツワッフルをトッピングした期間限定のサンデーだ。カップの上下にパイナップルソースとココナッツワッフルを入れることで、混ぜておいしいサンデーに仕上げた。パイナップルソースのトロピカルな香りと爽やかな甘さ、ココナッツワッフルの食感が楽しいデザートだ。
『ちょっと特別なデザートを食べたい時や、お気に入りのバーガーと一緒に、混ぜておいしい『キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー』をご賞味ください。バーガーキングでは、今後も「キングフュージョン」サンデーシリーズを展開してまいります。続報にもご期待ください。』
＜商品概要＞
商品名：キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー
発売日：2026年4月24日（金）〜
価 格：490円
〈注意事項〉
※数量限定商品につき売り切れ次第、販売終了となる
※一部店舗では、取り扱っていない
※デリバリーでは承っていない
※金額は全て総額表示（税込み価格）
※店舗により販売時間帯が異なる
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある
※キャンペーン変更により予告無く商品設計、価格が変わる場合がある
※機器のメンテナンスにより、販売できない時間帯がある
※画像はイメージ
※下記店舗では、『キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー』を販売していない。予めご了承のこと
バーガーキング東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）
バーガーキング京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
■バーガーキング 公式サイト
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＜商品概要＞
商品名：キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー
発売日：2026年4月24日（金）〜
価 格：490円
〈注意事項〉
※数量限定商品につき売り切れ次第、販売終了となる
※一部店舗では、取り扱っていない
※デリバリーでは承っていない
※金額は全て総額表示（税込み価格）
※店舗により販売時間帯が異なる
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある
※キャンペーン変更により予告無く商品設計、価格が変わる場合がある
※機器のメンテナンスにより、販売できない時間帯がある
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※下記店舗では、『キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー』を販売していない。予めご了承のこと
バーガーキング東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）
バーガーキング京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
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