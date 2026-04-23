Stray Kids初のライブドキュメンタリー映画『Stray Kids : The dominATE Experience』【SCREENX】予告映像解禁

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Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』 が、5月15日より全国の映画館にて公開。このたび、本作の【SCREENX】＆【4DX】スペシャルビジュアル、および【SCREENX】予告映像が解禁された。

■「日本公開が決まって本当にうれしい！」「予告編を観ただけで泣きそう」

『Stray Kids : The dominATE Experience』は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月、世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1,724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を上げ、またメキシコでは約210万ドル（約3.3億円）の興行成績で1位を獲得。さらにドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地K-POP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品として名を連ねた。

作品の核となるのは、アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場 SoFiスタジアムで開催された歴史的な公演。その熱狂的なステージを、アデルやテイラー・スウィフトなど世界的なアーティストたちのライブ映像を手掛けてきたポール・ダグデール監督らが制作を指揮し、最新のカメラワークと音響で余すところなく撮影。そして、ライブ映像に留まらず、ツアーの舞台裏に密着したメイキングや、メンバーたちが抱く葛藤と情熱を語った独占インタビューも盛り込まれており、メンバーたちのステージ上の圧倒的なパフォーマンスから、バックステージでの飾らない素顔まで、Stray Kidsのアイデンティティが形成される瞬間が克明に映し出されている。

先日、日本公開決定が発表されると、SNS上で「日本公開が決まって本当にうれしい！」「予告編を観ただけで泣きそう」「あの熱狂を日本でも味わえるなんて最高」といった歓喜の声が続出。一時、映画公式サイトにアクセスが集中するほどの大盛り上がりを見せ、日本でもその注目度の高さが伺える本作 。

4月10日より発売開始された、ムビチケでも大きな反響を呼んでおり、発売初日に売り切れるECサイトが出るなど、公開を待ち望むファンから熱い期待が寄せられている。

■臨場感溢れるスペシャルビジュアル＆予告映像解禁

このたび、【SCREENX】＆【4DX】のスペシャルビジュアルが日本初解禁。アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場 SoFiスタジアムの広大なステージに、Stray Kidsが堂々と立つ姿は、これまでの彼らの軌跡を感じさせるエモーショナルなポスターに仕上がっている。

あわせて解禁となる【SCREENX】予告映像は、会場を熱気で包み込むキラーチューン「MEGAVERSE」パフォーマンスシーンを【SCREENX】で鑑賞するイメージ用PR映像。

「MEGAVERSE」は、Stray Kids特有の力強い歌詞で作られた“メガ級バース”と“多彩かつ唯一無二の世界観”を感じられる楽曲。Stray Kidsの世界に誘われ、熱狂と興奮の渦に巻き込む、圧倒的なパフォーマンスを映画館で存分に体験できることが垣間見られる。

まるでライブ会場にいるような特別な体験ができる上映形式（SCREENX、4DX、ULTRA 4DX）で、最高のライブ映画体験が楽しめる本作。ムビチケは劇場とオンラインにて大好評発売中だ。

■映画情報

『Stray Kids : The dominATE Experience』

5月15日（金）より全国の映画館にて公開

監督：Paul Dugdale

出演：Stray Kids（Bang Chan、Lee Know、Changbin、Hyunjin、HAN、Felix、Seungmin、I.N）

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)JYP ENTERTAINMENT

■関連リンク

映画『Stray Kids : The dominATE Experience』作品サイト

https://straykidscinemas.jp

Stray Kids OFFICIAL SITE

https://www.straykidsjapan.com/