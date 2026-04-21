Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』の出演者全ラインナップ発表！TXT、FRUITS ZIPPERらの出演が決定

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Mrs. GREEN APPLEが6月10・11日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催する『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』の出演者全ラインナップが発表され、同時にMrs. GREEEN APPLE OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」会員限定チケット最速先行受付（全会員対象）が始まった。

■2回目の開催となる今年は日程を2日間に拡大して開催

『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』は、Mrs. GREEN APPLEが2025年に立ち上げた新しいエンタテインメントメディアの第2弾。

初日の6月10日には、Mrs. GREEN APPLE、AI、asmi、超ときめき♡宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日にはMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS（表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順）が出演。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。

『CEREMONY』は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーとして2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催。

「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとして立ち上げた。

昨年の初開催では、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOらが出演。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。

昨年の開催時に、エンタテインメントシーンの在り方や既成概念に大きな一石を投じた同イベントが、今年はどのようなシナジーを生み出すのか、注目だ。

■イベント情報

Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』

06/10（水）神奈川・Kアリーナ横浜

出演：Mrs. GREEN APPLE / AI / asmi / 超ときめき♡宣伝部 / ORANGE RANGE / s**t kingz / TOMORROW X TOGETHER

06/11（木）神奈川・Kアリーナ横浜

出演：Mrs. GREEN APPLE / FRUITS ZIPPER / 上白石萌音 / マキシマム ザ ホルモン /

ネクライトーキー / サカグチアミ / TWS

■【画像】『CEREMONY』のキービジュアル

■関連リンク

『CEREMONY』特設サイト

https://mrsgreenapple.com/feature/ceremony2026

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/