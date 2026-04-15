3打数無安打で打率.254、2試合連続ノーヒット

【MLB】ドジャース 2ー1 メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、本拠地のメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数無安打1四球で打率.254となった。先発した山本由伸投手は8回途中4安打1失点と好投したものの、3勝目はお預け。チームは8回にタッカーが勝ち越し打を放つと、2-1で競り勝ち2連勝を飾った。

昨季デビューした24歳右腕マクリーンを攻略できなかった。初回先頭は左直、3回1死は遊ゴロ、6回先頭も左飛と打ち取られた。8回1死二塁では申告敬遠で勝負を避けられた。昨年8月24日のパドレス戦から続いている連続試合出塁は48試合に伸ばした。1975、76年ロン・セイを抜いて球団歴代4位となった。2試合連続無安打に終わった。

山本は初回、リンドーアに先頭打者弾を浴びたものの、初回無死から20者連続アウトと好投。ビシェットの左翼線二塁打とアルバレスの四球で招いた7回2死一、二塁ではバティを外角スプリットで空振り三振に仕留めた。場内はスタンディング・オベーションで出迎えた。8回、2死から連打で一、三塁のピンチを招いて降板したが、2番手のトライネンが三振で切り抜けた。9回はベシアが3者連続三振で1点リードを守り切った。

7回2/3を投げて4安打1失点。7奪三振、1四球の内容だった。昨季デビューした24歳右腕・マクリーンとのハイレベルな投手戦。開幕から4試合連続でクオリティ・スタート（QS）を達成した。防御率2.10。

15日は大谷が先発マウンドに上がる。前日に右肩後ろに死球を受けたが、この日は強めのキャッチボールで調整。ロバーツ監督は「大丈夫だと思う。何も聞いてないので、予定通り先発する見込みだ」と話した。今季2勝目、チームの3連勝を目指す。（Full-Count編集部）