渡辺美奈代、手料理プロ級！海老クリームパスタに絶賛の声
歌手でタレントの渡辺美奈代が13日までにオフィシャルブログを更新。手作り“海老クリームパスタ”を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど無防備な姿を公開。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
11日、「夕食の準備」と題してブログを更新するとキッチンでの調理風景を公開。フライパンで海老や玉ねぎを炒める様子を披露し、夕食作りの過程を紹介。
続けて更新した「夜ごはん」では、完成した料理として「海老クリームパスタ」を公開。クリーミーなソースに海老がたっぷり入った一皿で、彩り豊かな仕上がりが印象的。
この投稿にファンから「お夕食のご準備！素敵」「エビさん美味しそう」「海老クリームパスタ美味しそう」「イタリアンレストランのよう！！」「本当にすごい！！」 「絶対美味しいに決まってる！！！」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど無防備な姿を公開。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
続けて更新した「夜ごはん」では、完成した料理として「海老クリームパスタ」を公開。クリーミーなソースに海老がたっぷり入った一皿で、彩り豊かな仕上がりが印象的。
この投稿にファンから「お夕食のご準備！素敵」「エビさん美味しそう」「海老クリームパスタ美味しそう」「イタリアンレストランのよう！！」「本当にすごい！！」 「絶対美味しいに決まってる！！！」などの声が寄せられている。