オリックスのエスピノーザは7回1失点で2勝目

8日、パ・リーグ公式戦3試合が行われた。日本ハムは1-0で楽天を完封した。4回、ロドルフォ・カストロ内野手の2号ソロで先制。先発の北山亘基投手は8回3安打10奪三振無失点の好投で今季初勝利を手にし、9回を抑えた柳川大晟投手が2セーブ目をあげた。楽天の先発・古謝樹投手は9回1安打1失点も打線が沈黙した。

オリックスは9-1でロッテに快勝した。初回、西川龍馬外野手の適時二塁打で2点を先制。5回に宗佑磨内野手の適時二塁打、7回にもボブ・シーモア内野手の適時打などでリードを広げた。先発のアンダーソン・エスピノーザ投手は7回1失点と要所を締め2勝目。敗れたロッテは先発のアンドレ・ジャクソン投手が6失点と崩れ、4連敗となった。

西武は2-1でソフトバンクとの接戦を制した。初回、小島大河捕手の2号ソロで先制すると、8回には渡部聖弥外野手の2号ソロで追加点を挙げた。先発の高橋光成投手は8回2安打11奪三振無失点の快投で今季初勝利。ソフトバンクは先発の徐若熙投手が7回1失点と粘り、9回に栗原陵矢内野手の適時打で1点差に迫るも、あと一歩及ばなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）