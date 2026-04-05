解説のグビザ氏「シャヌエルも『冗談だろ』という表情をしています」

【MLB】エンゼルス 1ー0 マリナーズ（日本時間5日・アナハイム）

エンゼルスのジョー・アデル外野手が4日（日本時間5日）、本拠地で行われたマリナーズ戦で、衝撃の1試合3度のホームランキャッチという“離れ業”を披露した。エンゼルス放送局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・ソーカル」も「本当にえげつないキャッチをしました」と大興奮だった。

まずは初回、カル・ローリー捕手が放った右翼への強烈な打球をジャンプ一番好捕。フェンスに体をぶつけながらも離さなかった。1-0の8回にはジョシュ・ネイラー内野手の本塁打性の打球を、完璧なジャンプでもぎ取った。30球団中10球団の本拠地で柵越えの当たりだった。

さらに9回無死からクロフォードが放った右翼ポール際の打球に猛ダッシュ。勢いそのまま観客席に飛び込みながらも打球をキャッチし、最後まで離さなかった。マリナーズがアウトの判定にチャレンジを要求したが、判定は変わらず。場内は割れんばかりの歓声が起きた。

実況のウェイン・ランダッゾ氏は「倒れながら……またキャッチしたのか?!」と声を張り上げ、「アデルは今晩すでに2本強奪しています。これは（3本のうち）最も壮大なプレーでした。こんなの見たことがありません！」「しかも1-0の試合です。ヤバすぎです！」と称賛した。

解説のマーク・グビザ氏も「ハットトリックですね。シャヌエルも『冗談だろ』という表情をしています。歴史に残るプレーです」。これまでは拙守もあったが、“苦手”の守備で見せた好プレー連発に歓喜の表情だった。（Full-Count編集部）