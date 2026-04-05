無料で重複した動画ファイル・画像ファイルを類似性に基づいて検出する「Video Duplicate Finder」、他の重複ファイル検索ツールと異なり解像度やフレームレート違い・透かしの入った重複ファイルも検出可能

無料で重複した動画ファイル・画像ファイルを類似性に基づいて検出する「Video Duplicate Finder」、他の重複ファイル検索ツールと異なり解像度やフレームレート違い・透かしの入った重複ファイルも検出可能