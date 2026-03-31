佐々木朗希は4回0/3を投げて4安打1失点

【MLB】ガーディアンズ 4ー2 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、本拠地のガーディアンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、4打数1安打で打率.167となった。佐々木朗希投手は5回途中1失点で今季初黒星。チームの開幕からの連勝は3でストップした。

初回先頭は左腕メシックの内角シンカーを詰まりながらも左前へ。3試合ぶりの安打をマークした。昨年8月24日のパドレス戦から続ける連続試合出塁を35に伸ばし、自己最長にあと1試合に。得点にはつながらなかった。

3回1死一塁は中直。6回1死は空振り三振に倒れた。8回2死は左腕サブロウスキーに中飛に打ち取られた。

佐々木は3回1死三塁からクワンの右翼線適時二塁打で先制点を献上した。ボール先行で球数がかさみ、4回0/3を投げて4安打1失点。4奪三振2四球の内容だった。78球を投げストライク45球。降板時は本拠地ファンから拍手が送られた。

チームは1点ビハインドの7回、3番手のロブレスキーが捕まって3失点。打線は3回無死一、二塁で二塁走者・ロハスが牽制死。チグハグな攻撃が響き、今季初黒星を喫した。（Full-Count編集部）