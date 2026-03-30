お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が13日、Xを更新。Xの収益額を公開した。

しんごは「まだこの先希望はあるか？ いつも応援してくださっている皆さま、本当にありがとうございます。Xの収益を見て、改めて皆さんの応援の力をすごく感じました。本当に感謝しかありません」と書き出し、ドルで記されたXの収益額が表示されたスクリーンショットを添付。約2週間ごとの額が記されており、例えば3月14日〜同28日は約338ドル、昨年12月20日から今年1月3日は約1267ドルとなっている。そして「合計支払額」は約7391ドルと表示されている。1ドル＝160円で計算した場合、338ドルは約5万4000円、7391ドルは約118万2600円となる。

そして、しんごは「でも正直、まだまだここで満足したくないです。もっともっと面白いこと、元気になれる発信、皆さんに喜んでもらえる投稿を届けていきたいと思っています。これからも全力で頑張りますので、ぜひ応援・拡散していただけたら嬉しいです。皆さんと一緒にもっと大きくしていきたいです。本当にいつもありがとうございます」と述べた。

この投稿に「すげえ、有名人の収益の詳細初めてみました…」「ドドスゴイですね」「さすが楽しんごだ」「収益すごいですね！」などとさまざまな声が寄せられている。