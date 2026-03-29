松本憲明さん推奨…捕手方向へ真っすぐ踏み出せる「壁際ステップ」ドリル

投球動作において、踏み出し足が内側（右投手なら三塁方向）に入るインステップにはデメリットが多い。強みに変える投手もいるが、筋力が備わっていない小中学生には体の負担が大きく、肩肘の故障にも繋がる。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは、改善策として「壁際ステップ」ドリルを推奨している。

軸足から踏み出し足へ体重移動する「並進運動」は、捕手に向かって真っすぐ動くのが理想。方向が左右にぶれると、「力の向きがグチャグチャになってしまいます」。その結果、球速は上がらない。インステップの場合は上半身を大きく捻る動作が必要になるため「手投げになったり、肩肘の怪我が多くなったりします」と説明する。

松本さん推奨の「壁際ステップ」は壁に背中を付けた状態で、足を肩幅よりやや広めにして立つ。次に半歩前に出てお尻を後方に引き、股関節を折りたたむヒンジ（蝶番）の姿勢を作る。お尻だけ壁につけている状態だ。

この姿勢をキープし、ステップする。お尻を壁から離さずに踏み出すことが重要で、そうすればステップ方向は自然と捕手に向かって“一直線”になる。「（お尻が）離れていなければ、インステップはほぼ起きません。かなり効率のいい並進運動が実現できます」。インステップに悩む子どもは「試しにやってみた方がいいかもしれません」と勧める。

左右にぶれない並進運動を習得すれば力のロスもなくなり、「背が低い、体が細いと悩んでいる選手でも球速はかなり上がります」と松本さんは語る。このドリルは20回を3セット程度行いたい。インステップを修正し、球速アップに欠かせないヒンジと真っすぐ進む並進運動が身につくはずだ。（First-Pitch編集部）