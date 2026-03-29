2017年に広島で26試合に登板

元広島で、昨季はカブスでプレーしたライアン・ブレイシア投手がレンジャーズとマイナーで再契約した。28日（日本時間29日）に米メディアが報じた。21日（同22日）にリリースされたばかりだった。

米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」のニック・ディーズ記者が伝えた。記事によると、MLB公式サイトの選手プロフィールページの情報として、レンジャーズはブレイシアと再契約を結んだ。ブレイシアは2月にレンジャーズと（マイナー）契約を結んでいたが、開幕直前にリリースされていたという。

記事ではさらに「ブレイシアはMLBで9シーズンの経験をもつベテラン。レッドソックスに所属していた2023年序盤不振に陥り、リリースされ、ドジャースとマイナー契約を結んだ。しかし、ドジャースで状況を大きく好転させ、（2023年）シーズン終了まで39試合、防御率0.70をマークした。（オフに）FAとなったが、ドジャースと2年の再契約を結ばせるには十分な成績だった」と報じていた。

38歳右腕は2017年に広島で26試合に登板し、防御率3.00の成績を残した。2018年にレッドソックスに移籍、2023年途中からドジャースでプレーし、2024年は29試合に登板して1勝6ホールド、防御率3.54をマークして世界一に貢献した。

2025年はカブスで28試合に登板し、勝ち星なしの1敗で防御率4.50、4ホールドだった。2026年は2月6日（同7日）にレンジャーズとマイナー契約を結び、3月21日（同22日）にリリースされていた。（Full-Count編集部）