政府は、ＡＩ（人工知能）や核融合など最先端の技術革新に取り組む新興企業を後押しするため、来年春にも新たな認可法人「先端技術研究成果活用推進機構」を設立する。

研究開発から事業化、海外展開までを一元的に支援し、米国や中国に後れを取る先端技術分野の国際競争力を高める狙いがある。近く関連法案を閣議決定し、今国会での成立を目指す。

同機構は、２０２９年度以降に東京都心の国有地に開設する新興企業の創出拠点「グローバル・スタートアップ・キャンパス」の運営を担う組織で、研究開発や事業化、人材育成、交流促進などを支援する。具体的には、実験施設の整備・開放や知的財産権の管理、研究者の海外派遣、国内外のベンチャーキャピタル（起業投資会社）の呼び込みなどに取り組む。

主な支援対象は、ＡＩや核融合、量子、半導体といった「ディープテック」（革新技術）を扱う新興企業だ。デュアルユース（軍民両用）で安全保障にも直結する分野だが、採算性などのリスクが高く、国のサポートが欠かせない。内閣府によると、米国や英国、カナダでは同様の支援拠点が資金調達や雇用創出で成果を上げており、日本も巻き返しを急ぐ。

同機構トップの理事長は民間から起用し、英語を組織内の公用語とする。プロジェクトの各担当者に権限を集中させる欧米型の運営手法を採り入れ、迅速な意思決定を可能にする方針だ。財源には当面、既存の科学技術関連の基金（約６３０億円）を充てる。