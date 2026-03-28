小原正子、夫・マック鈴木の提案で家族団らん″ゲームさせない作戦″
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が25日、オフィシャルブログを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木の提案で、子どもたちの作品を夫婦で“オークション形式”で買い取るユニークなエピソードを明かした。
この日、「オークション★」と題してブログを更新した小原は、夕食後に子どもたちが描いた作品を夫婦で競り落としたことを報告。「みんなお金もらえるということで いつも以上に？！ 一生懸命時間をかけて描いてました笑」と子どもたちの様子をつづった。
６歳の長女・こうめちゃんは机にあったものをモチーフにした作品を披露し、小原が50円で落札。９歳の次男・誠八くんはスプレーボトルを描いた作品で、夫が101円で落札。さらに11歳の長男・誠希千くんは、ユニークな発想のキャラクター作品を描き、夫が250円で落札したことを明かした。
それぞれの作品について小原は「黒とグレーの使い方上手」「立体的で上手！」「おもしろくて上手！」と絶賛し、子どもたちの成長を感じている様子を見せた。
普段は子どもたちが先に食事を終えテレビに向かうことが多いというが「父からのこの企画提案のおかげで（ゲームさせない作戦）、食べながら楽しいひとときでした」と家族団らんの時間 になったことも明かした。
この投稿にファンから「とっても良いアイディア」「子育て中にやってみたかったなぁ」「三人の作品も驚異的」「お父さんの企画力、リーダーシップの素晴らしさに、感服」 などの声が寄せられている。
この日、「オークション★」と題してブログを更新した小原は、夕食後に子どもたちが描いた作品を夫婦で競り落としたことを報告。「みんなお金もらえるということで いつも以上に？！ 一生懸命時間をかけて描いてました笑」と子どもたちの様子をつづった。
それぞれの作品について小原は「黒とグレーの使い方上手」「立体的で上手！」「おもしろくて上手！」と絶賛し、子どもたちの成長を感じている様子を見せた。
普段は子どもたちが先に食事を終えテレビに向かうことが多いというが「父からのこの企画提案のおかげで（ゲームさせない作戦）、食べながら楽しいひとときでした」と家族団らんの時間 になったことも明かした。
この投稿にファンから「とっても良いアイディア」「子育て中にやってみたかったなぁ」「三人の作品も驚異的」「お父さんの企画力、リーダーシップの素晴らしさに、感服」 などの声が寄せられている。