OP戦打率.316、野村勇らとの競争制す

■ソフトバンク ー 日本ハム（27日・みずほPayPayドーム）

ソフトバンク・今宮健太内野手は27日、本拠地みずほPayPayドームで行われる日本ハムとの開幕戦に「6番・遊撃」でスタメン出場する。遊撃手として14年連続の開幕スタメンはプロ野球新記録。プロ17年目で金字塔を打ち立てた。

二塁でスタメン出場の牧原大成内野手と二遊間コンビを組む。昨季台頭した野村勇内野手はスタメンを外れた。34歳の今宮は昨季、相次ぐ故障に苦しみ、46試合の出場で打率.255、2本塁打、12打点と不本意な成績。野村や川瀬晃内野手など若手の成長もあり、今季は「レギュラー白紙」の状態から再出発していた。

オープン戦では15試合に出場し、打率は.316とアピール。遊撃手として10試合、二塁手として4試合にスタメン出場し、途中出場が1試合だった。オープン戦最後の3試合はすべて遊撃でスタメン出場。二塁での出場も経験したが、長年守り続けてきた定位置を譲らなかった。

昨季記録した、13年連続での遊撃開幕スタメンは、吉田義男氏、石井琢朗氏、鳥谷敬氏、坂本勇人内野手（巨人）と並ぶプロ野球タイ記録。この日のスタメンで、14年連続となり今宮が単独トップとなった。（Full-Count編集部）