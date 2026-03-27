7回の第4打席で右肘付近に死球受けるも…

【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）

思わず、ほっこりとなるシーンだった。ドジャース・大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場した。7回の第4打席での死球の際に見せた反応に米メディアや元同僚が注目した。

4-2で迎えた7回だった。マウンドに上がったばかりのテイラー・クラーク投手が投じた初球、93.2マイル（約150キロ）のカットボールが大谷の右腕付近を直撃した。場内は一時、大ブーイングに包まれた。

一瞬、痛そうな表情を見せた大谷だったが、エルボーガードがあったため大事には至らず。一塁に向かう際には笑顔をみせていた。

米放送局「NBCスポーツ」で中継で実況を務めたジェイソン・ベネッティ氏は「Ohhh！ オオタニがちょうど出てきたばかりのテイラー・クラークから死球です。（一塁に向かう際にサンタナに笑顔を見せた場面の後に）カーショー、私たちはショウヘイが見せるたくさんの“顔”の1つをちょうど今見ましたが、見ていて楽しいですよね」と話題にした。

ゲストで出演し、昨季までの同僚だったクレイトン・カーショーは「ここで彼が盗塁を仕掛けても不思議ではありませんね」とニヤリ。死球直後ながら盗塁を敢行するのではと予想した。

ベネッティ氏は「彼はいつも何かしらの反応をしますよね。彼の感情が読めます」と語り、カーショーも「ふふっ（笑）。ええ、彼はいつも何かをやっています。我々は彼が何をしているのかわかりませんよ」と続けた。投打二刀流だけでなく、リアクションも異次元であることを再認識していた。（Full-Count編集部）