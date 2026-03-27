本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦

【MLB】ドジャースー Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は26日（日本時間27日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦で先発登板し、6回5安打2失点だった。2年連続の開幕投手の大役。勝利投手の権利を持って降板した。



安定感のある投球が光った。初回2死一塁では二盗を狙った一塁走者・ペルドモを牽制でアウト（記録は盗塁死）に。3回1死一、二塁ではマルテを一直併殺打に仕留めた。ピンチを作らせなかった。

しかし、4回無死一塁からペルドモに甘く入った95.2マイル（約153.2キロ）のフォーシームを右翼ポール際へ運ばれた。先制2ランを被弾し、本拠地はシーンと静まり返った。

それでも先制弾を浴びてからは6者連続でアウトに。パヘスの左中間3ランで逆転した後の6回も3者凡退に封じた。6回95球（ストライク63球）を投げ、5安打2失点、無四球6奪三振だった。

新ルールにも動揺しなかった。初回1死からキャロルを見逃し三振に抑えたが、今季から導入された「ABSチャレンジシステム」（通称ロボット審判）でボールに覆った。その後、左飛に打ち取った。

昨年ワールドシリーズMVPに輝いた山本は、オープン戦で3試合登板して2勝0敗、防御率2.79。WBCでは侍ジャパンのエースとして2登板で1勝0敗、防御率2.70をマークした。

昨年のカブスとの開幕戦では5回4奪三振3安打1失点と好投し、シーズン初勝利を挙げた。2年連続の開幕戦勝利をつかめるか。（Full-Count編集部）