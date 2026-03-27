ドジャース移籍後2年連続の世界一

ドジャース・大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとのシーズン開幕戦に「1番・指名打者」で先発する。大事な初戦を前に、チームメートへ“粋なプレゼント”をしていたようだ。地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番、ビル・プランケット記者が伝えた。

同記者は試合前に自身のX（旧ツイッター）を更新。「本日、ドジャースの各選手のロッカーには、ショウヘイ・オオタニからのギフトバッグが用意されていた」と伝えた。「ハッピー・オープニングデー、3連覇（スリーピート）を！」の文字が添えられ、中身は、「セイコー」の腕時計とボトルが入っていたという。

今季は3年ぶりに二刀流で始動した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて投打に早めの調整を行い、野球日本代表「侍ジャパン」では計4試合で打率.462、3本塁打、7打点、出塁率.611、OPS1.842をマーク。指名打者部門で「オールWBCチーム」に選ばれた。

当時プロスポーツ史上最高額の10年7億ドル（当時1014億円）でドジャースに移籍して以降は、2年連続でワールドシリーズを制覇。個人としても3年連続4度目のMVP受賞と栄華を極めている。（Full-Count編集部）