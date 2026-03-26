開幕戦を戦う日本ハムは「もう強敵に間違いありません」

ソフトバンクの小久保裕紀監督が26日、本拠地みずほPayPayドームで「パーソル パ・リーグ」開幕戦前日会見に出席。対戦相手となる日本ハムの新庄剛志監督とともに、爆笑の“前哨戦”を繰り広げた。

リーグ3連覇を狙うソフトバンクは27日の開幕戦で、昨年も優勝を最後まで争った日本ハムと対戦する。会見の序盤、両監督が改めて開幕投手を発表。上沢直之投手を送り出す小久保監督は「昨年の実績も踏まえて決めましたけど、別のトーク番組で新庄監督が『上沢も戻してほしい』と言われていたので、戻さないという、そういうことも含めて上沢でいきたいと思います」とジャブ。伊藤大海投手に託した新庄監督は「昨日から伊藤君が歯が痛いということで、細野（晴希）君で行きたいと思います」と、ジョークを交えて応戦した。

両球団のスローガンについて言及する場面もあった。新庄監督が、ソフトバンクの今季のスローガン「全新」について「僕を意識しているなと思って。『全部、新庄に勝つ』っていう『全新』でしょ」と突っ込みを入れると、小久保監督は「その通り」と笑顔で応じた。

昨季も優勝を争ったライバルとの開幕戦に、小久保監督は「新庄監督になられて3年目、すべての面において集大成、育ててきた選手たちが脂がのってるというふうに感じています。正直この2年間、対戦してほぼ五分ですし、そういう点ではもう強敵に間違いありません」と警戒。新庄監督も「他の球団には申し訳ないんですけど、僕はソフトバンクの試合で一番楽しいし、やってて勉強にもなるし、小久保監督に勝ちたいっていう気持ちで戦ってて、すごい面白いと思う」と答えた。

143試合の中での開幕戦の位置付けについては対照的だった。小久保監督は「昨年開幕3連敗したんで、その後にうまく巻き返すことができて、もちろん大事な開幕戦なんですが、まあ143分の1だという思いの方が今は強いです」としたが、新庄監督は「今年に関しては143分の1とは思えないんですよね。今年にかける思いというのが強いので、本当に開幕から6連勝するつもりでやっていきます」と語った。

昨年、デッドヒートを繰り広げた日本ハムとの開幕戦。小久保監督は「新庄監督の動きに我々が惑わされてしまうと乗ってしまうんで、そこが一番選手たちに注意を促すところ。何が来ても驚かないという思いでグラウンドに入るべきだなと思ってます。おそらく一生振り返った中でもすごく思い出に残る、記憶に残る1日になると思って、まあしっかりそれを満喫したい、味わいたいなと思います」と、決戦に意気込んでいた。（Full-Count編集部）