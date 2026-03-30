【明日から】Amazonセールでサーモスのお弁当箱やボトルがお買い得に
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、2026年3月31日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、セール対象商品の中からサーモスのお弁当箱やボトルなどをご紹介。入学や新生活に向けて、お得に揃えるチャンスですよ。
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キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
今回は、セール対象商品の中からサーモスのお弁当箱やボトルなどをご紹介。入学や新生活に向けて、お得に揃えるチャンスですよ。
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電子レンジ対応。真空断熱のスープランチセット
全パーツ食洗機対応。真空断熱のスープジャー
食洗機対応の卓上ステンレスポット 1.5L容量
持ち運びに便利なハンドル付き。大容量タイプのスポーツボトル
軽量で持ち運びしやすい500ml容量のマグボトル
持ち運びやすいキャリーループ付きで、ジムにもおすすめ
クイックオープンで素早く水分補給できるスポーツボトル 1.5L容量
ハンドルをしっかり握れるスポーツジャグ 2Lの大容量
800ml容量の子ども用スポーツボトル 滑りにくいポーチ付き
1.5L容量の子ども用スポーツボトル 滑りにくいポーチ付き
肩に優しいショルダーパット付きの子ども用ボトル 500ml容量
その他のセール予定商品
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
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※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります