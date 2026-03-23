東京ディズニーランドのトゥモローランドにある「ショーベース」にて、2026年9月30日（水）より新しいエンターテイメントプログラム「The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー）」がスタートすることが発表されました。

スーパーボーカル＆ダンスグループ「The D-Groovationz4」による、ライブボーカルを中心としたエキサイティングなステージショーです。

東京ディズニーランド「The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour」

公演場所：東京ディズニーランド トゥモローランド「ショーベース」

スタート日：2026年9月30日（水）

公演時間：約25分

公演回数：1日4から5回

出演者数：16名（シンガー4名、ダンサー12名）

出演キャラクター：ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィー、ヴァネロペ、ベイマックス

「The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour」は、スーパーボーカル＆ダンスグループ「The D-Groovationz4」による、ライブボーカルを中心としたパフォーマンスをお楽しみいただけるステージショーです

ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒に、斬新なアレンジが施されたディズニーソングやオリジナルソングを披露！

魅力あふれるパフォーマンスで、会場のゲストを一体となって盛り上げます

ショーの途中では、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』や『ベイマックス』の世界が現れるシーンも展開されます。

そこへ、ヴァネロペやベイマックスが登場！

東京ディズニーリゾートのステージショーにこの2人が登場するのは、今回が初めてとなります。

新しい仲間が加わるステージに期待が高まります。

なお、今回の新規ショースタートに伴い、現在「ショーベース」で公演されている「クラブマウスビート」は、2026年3月31日（火）をもって公演を終了することが発表されています。

「ショーベース」新ショーはライブボーカル中心に！

東京ディズニーランド「The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour」の紹介でした。

※「ショーベース」は、三井不動産株式会社が提供しています。

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