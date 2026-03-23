スプリングトレーニングで大乱調「マイナーに降格させないと」

【MLB】 エンゼルスー ドジャース（日本時間23日・アナハイム）

ドジャースのタナー・スコット投手が22日（日本時間23日）、アナハイムで行われたエンゼルスとのオープン戦に登板した。しかし、3ランを浴びるなど1死しか奪えずに4失点で降板。大型契約を結びながらもピリッとしない投球に対し、ネット上のファンからは「マイナーに降格させないと」「放出してくれ」と怒りの声が殺到している。

11-1と大量リードした6回にマウンドに上がったスコットだったが、先頭のトラウトに中前打を許すと、続くシャヌエルに四球を与え、ソレアには3ランを浴びてしまった。その後、モンカダを二ゴロに打ち取ったものの、アデルに安打、ローを味方の失策で出塁させたところで無念の降板となった。

4年総額7200万ドル（約114億5700万円）という大型契約で加入した昨季も、守護神として期待されながら10度のセーブ失敗を記録。ポストシーズンでは下半身の膿瘍除去手術を受け、ワールドシリーズのロースターからも外れていた。復活を期す今季だったが、開幕直前の大乱調にファンも我慢の限界のようだ。

SNS上には早くも不満が爆発。「スプリングトレーニングなのに既にスコットにブチギレ」「私たちはまたスコットにブチ切れ」と、開幕前の段階から怒りを隠せない声が続出した。さらに、昨季の不調を引き合いに出し「マイナーに降格させないと」「お願いだからスコットを放出してくれ」と呆れるコメントも寄せられた。（Full-Count編集部）