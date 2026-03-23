増田珠の3球目に159キロ、4球目に160キロを計測

日本ハムの古林睿煬（グーリン ルェヤン）投手が22日、本拠地で行われたヤクルトとのオープン戦に9回から登板。160キロをマークして場内は騒然とした。SNS上でも「打てる気せん」「えぐいw」と衝撃が広がっている。

古林は2死とし、増田珠内野手との対戦だった。カウント0-2からの3球目で159キロを計測すると、続く4球目は外角に外れたが、160キロとさらに球速が上がった。新庄剛志監督も拍手し、テレビ実況も「最速更新！」と目を丸くしていた。

台湾球界で“火球男”の異名をとった古林は昨季チームに加入した。主に先発を務めて7試合で2勝2敗、防御率3.62。オフに契約延長が発表され、3月にはチャイニーズ・タイペイ代表としてワールド・ベースボール・クラシックでも登板した。

元々はスターター型の右腕だが、クローザーとしての適性も示した上で、衝撃の剛球を披露。SNS上では「160キロはもうバケモンすぎて草」「日ハム育成えぐいな」「本来はリリーフ向きなのかも」「開幕前から160とか期待値爆上がり！」「モチモチしたお顔なのに投げる球は可愛くない……怖い」と感嘆する声も寄せられた。（Full-Count編集部）