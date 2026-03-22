俳優大泉洋（52）が22日、都内で行われた主演映画「探偵はBARにいる」（12月25日公開、白石和彌監督）シリーズ最新作製作発表会見に出席した。

2011年から始まり、9年ぶりのシリーズ第4作。過去最大規模のスケールで届けるといい、タイトルは「BYE NYE LOVE 探偵はBARにいる」であることも発表された。

共に登壇した共演する松田龍平（42）からは「なんで9年もあいたんですか。僕は準備万端だったのに。大泉さんのせいですか？ 別の仕事しすぎていたとか」と鋭いツッコミもあり、大泉はややしどろもどろになりつつ「そんなことはないですよ。少し延期もあったりもして、って何で君にそんなこときかれないといけないの。記者さんから詰められるならまだしも」と“応戦”して笑わせた。

今作はタイトルの通り、探偵の恋愛がテーマとなる。探偵の過去が描かれるといい、演じた役者こそまだ明かされなかったが「ジュンコ」というキャラクターであることも明かされた。大泉は「2人の関係の湿り具合がいいですよね。大人の恋の映画はなかなかないので、そういうのをやりたいねとプロデューサーとも話して。それを白石監督が実に色気のある映像で撮ってくれているので」と紹介。松田は「早く言いたいですね。相手の方のお名前。言っちゃっていいですか」と語り、大泉は「言っちゃだめだよ！ 危ない危ない。言いたいから言うみたいなのダメだから。言わないでよ」と懸命に制し、会場は爆笑に包まれていた。

公開は今年の12月25日のクリスマスとなる。大泉は「何でこれクリスマスに公開なんですか」と突っ込んで笑わせつつ「クリスマス俳優でいいですよ」と胸を張っていた。