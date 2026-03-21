第９８回選抜高校野球大会の第２日（２０日）の第２試合で神村学園（鹿児島）がプロ注目右腕の織田翔希（３年）を擁するＶ候補・横浜（神奈川）を相手に２―０で完封勝ちした。エースの龍頭（３年）が９回を６安打、無失点に抑える快投で本塁を踏ませず、打線は３回に田中（３年）の適時二塁打と川崎（３年）の右犠飛で織田を捉え、２点を守り切った。

小田監督は「今後の神村学園を変えるには日本一チームと対戦して勝ち切れるかどうか、私たちが成長できるかどうかの戦いだった。こんなに１試合が長いと感じたのは初めて。王者の貫禄、圧力をすごく学ばせてもらった」と価値ある勝利をかみ締めた。

大会屈指の好投手の攻略に小田監督の狄患鮫瓩砲錣燭觧愼海あった。織田のデータを分析し「高めのまっすぐと低めの変化球には手を出さない」意識を徹底。安打を放った平石（３年）は「それが勝利の秘けつと言われていた。それを振らされたら相手の思うツボ。監督に言われてそこだけは徹底しました」と明かす。この日の織田はボールが高めに浮いたが、手を出さなかったことが勝利を引き寄せた。

また精神面も「相手はすべてにスピードがある。視野を広く持つこと」と言い聞かせた。グラウンドだけでなく「外を歩いていても『五感を常に働かせろ』とずっと言われてました。ゴミを拾うとか、景色を見てここが変わったとか、そういうのを感じられるようになれば、打撃やピッチングの感覚も良くなる」とナインは明かしている。視野を広げることで心に余裕を持って試合に臨み、昨春王者を撃沈させた。