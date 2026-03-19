◇第98回全国選抜高校野球大会第1日・1回戦 沖縄尚学3−4帝京（2026年3月19日 甲子園）

第98回選抜高校野球大会が19日に開幕。第1日初戦の開幕ゲームで昨夏王者・沖縄尚学が16年ぶり出場の帝京（東京）に3−4で敗れ、夏春連覇の夢が途絶えた。

昨夏の全国制覇に貢献したエース左腕の末吉良丞投手が、先発として5回まで1安打無失点に抑えたが、中盤から流れが変わった。そして8回、味方の失策も絡み1死満塁となると、蔦原に逆転の2点適時二塁打を許した。2死満塁となると末吉は無念の降板。2番手右腕の新垣有絃（ゆいと）投手が2点打を許した。

打線は9回に2点を返したが、1点及ばず万事休す。夏の王者が開幕ゲームで姿を消すことになった。末吉は121球で、5安打4失点（自責点2）だった。

夏王者、好投手が開幕ゲームで姿を消したことにネットも衝撃。Xでは「末吉が初戦で散るとは…好投手早速消えたやん…」「早くも末吉くんが消えるという…」「末吉くん新垣くん、もっと観たかった…」「末吉くんと新垣くんがセンバツでもう見れないのは残念すぎる また夏甲子園に戻っておいで」などの声が集まった。

今大会から指名打者（DH）制が全国大会で初めて採用され、各校の戦略にも注目が集まっていた。