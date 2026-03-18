【ニンテンドードリーム5月号】 3月21日 発売予定 価格：1,280円

徳間書店は、任天堂専門誌「ニンテンドードリーム5月号」を3月21日に発売する。価格は1,280円。

5月号は「ポケットモンスター」シリーズ最新作「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」の情報や「Pokémon LEGENDS Z-A」総選挙などの特集記事を掲載。特別付録は「あつまれ どうぶつの森 スケジュール帳」、「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ ロングポスター」が付いてくる。

その他、インタビュー企画「ドラゴンクエストVII Reimagined」、「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」や特別企画「ニンドリ的 みつけて！ 推しゲーーム」なども掲載される。

特集・企画

ポケットモンスター ウインド・ウェーブ

完全新作が2027年にやってくる！ 公開された画面から、どんなポケモンが確認できたのかなど、さまざまな情報をまとめました。そのほか、「Pokémon Champions」、「ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン」、「ぽこ あ ポケモン」などの情報もまとめています。

Pokémon LEGENDS Z-A ニンドリ Z-A総選挙

あなたの好きなキャラクターは誰ですか？ 好きなポケモンはなんですか？ 「キャラクター部門」「ポケモン部門」に分けて投票開始です！

投票の参考になるよう「Pokémon LEGENDS Z-A」のキャラクター、そして登場するすべてのポケモンをまとめています。

カービィのエアライダー イラストコンテスト発表

「アートフェスティバル」と題して募集したみんなのイラスト作品をどどんと掲載。愛にあふれた投稿が集まりました。また、ロードトリップに登場するキャラクターを深く掘り下げる企画はいよいよ終盤、クライマックスです！

SUPER MARIO BROS. 40TH 京都マラソン2026 アフターレポート

「スーパーマリオブラザーズ」40周年を冠したマラソン大会の様子をばっちりお伝えします。コース上にはマリオたちの姿もあったようですよ。

あつまれ どうぶつの森 かっぺいってこんなキャラ

一家で「あつ森」にやってきたかっぺいを大研究。これまでのシリーズで、かっぺいはどんなことをしていた？ 家族たちが初めて登場したゲームは？ そんな謎（？）がわかります。

インタビュー：ドラゴンクエストVII Reimagined

名作の「再構築」、大きなプレッシャーのかかる仕事だと思います。そのチャレンジを高い水準でまとめ上げ、ユーザーから好評を得ることに成功したのはどうしてか。システム、ストーリー、キャラクターについて深く聞きました。

インタビュー：パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語

きみはもう人魚を見たか!? これからプレイする人も安心のネタバレなしパートと、遊んだあとに読んだほうがいいかもな内容の主要キャラクター誕生秘話に分けて、石山貴也さん、小林元さんほか開発スタッフにお話をうかがいました。

特別企画：ニンドリ的 みつけて！ 推しゲーーム

サードメーカーのゲームを応援したい！ 編集部セレクトの10タイトルを紹介＆推しポイントを解説します。

【紹介タイトル】OFF、カルドセプト ビギンズ、FINAL FANTASY VII REBIRTH、Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition、デジモンストーリー タイムストレンジャー、キャプテン翼2 WORLD FIGHTERS、コメンテーター、オービタルズ、パワフルプロ野球2026-2027、アナザーエデン ビギンズ

新作

・トモダチコレクション わくわく生活

・モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

・ゼノブレイドクロス Nintendo Switch 2 Edition

・GOBBLE

ほか

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