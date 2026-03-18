「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」がイチオシ！ 任天堂専門誌「ニンテンドードリーム5月号」が3月21日に発売
徳間書店は、任天堂専門誌「ニンテンドードリーム5月号」を3月21日に発売する。価格は1,280円。
5月号は「ポケットモンスター」シリーズ最新作「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」の情報や「Pokémon LEGENDS Z-A」総選挙などの特集記事を掲載。特別付録は「あつまれ どうぶつの森 スケジュール帳」、「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ ロングポスター」が付いてくる。
その他、インタビュー企画「ドラゴンクエストVII Reimagined」、「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」や特別企画「ニンドリ的 みつけて！ 推しゲーーム」なども掲載される。
📢公開!!- ニンテンドードリーム総合 (@nindori) March 17, 2026
ニンテンドードリーム 5月号
付録は『あつまれ どうぶつの森』スケジュール帳と、『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』ロングポスターです。
3月21日（土）発売、ご予約受付中です！
詳細はこちら👉 https://t.co/luFewwsDfV#ニンドリ #どうぶつの森 #ポケモン風波 pic.twitter.com/mrf7I7Rg7g
特集・企画
ポケットモンスター ウインド・ウェーブ
完全新作が2027年にやってくる！ 公開された画面から、どんなポケモンが確認できたのかなど、さまざまな情報をまとめました。そのほか、「Pokémon Champions」、「ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン」、「ぽこ あ ポケモン」などの情報もまとめています。
Pokémon LEGENDS Z-A ニンドリ Z-A総選挙
あなたの好きなキャラクターは誰ですか？ 好きなポケモンはなんですか？ 「キャラクター部門」「ポケモン部門」に分けて投票開始です！
投票の参考になるよう「Pokémon LEGENDS Z-A」のキャラクター、そして登場するすべてのポケモンをまとめています。
カービィのエアライダー イラストコンテスト発表
「アートフェスティバル」と題して募集したみんなのイラスト作品をどどんと掲載。愛にあふれた投稿が集まりました。また、ロードトリップに登場するキャラクターを深く掘り下げる企画はいよいよ終盤、クライマックスです！
SUPER MARIO BROS. 40TH 京都マラソン2026 アフターレポート
「スーパーマリオブラザーズ」40周年を冠したマラソン大会の様子をばっちりお伝えします。コース上にはマリオたちの姿もあったようですよ。
あつまれ どうぶつの森 かっぺいってこんなキャラ
一家で「あつ森」にやってきたかっぺいを大研究。これまでのシリーズで、かっぺいはどんなことをしていた？ 家族たちが初めて登場したゲームは？ そんな謎（？）がわかります。
インタビュー：ドラゴンクエストVII Reimagined
名作の「再構築」、大きなプレッシャーのかかる仕事だと思います。そのチャレンジを高い水準でまとめ上げ、ユーザーから好評を得ることに成功したのはどうしてか。システム、ストーリー、キャラクターについて深く聞きました。
インタビュー：パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語
きみはもう人魚を見たか!? これからプレイする人も安心のネタバレなしパートと、遊んだあとに読んだほうがいいかもな内容の主要キャラクター誕生秘話に分けて、石山貴也さん、小林元さんほか開発スタッフにお話をうかがいました。
特別企画：ニンドリ的 みつけて！ 推しゲーーム
サードメーカーのゲームを応援したい！ 編集部セレクトの10タイトルを紹介＆推しポイントを解説します。
【紹介タイトル】OFF、カルドセプト ビギンズ、FINAL FANTASY VII REBIRTH、Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition、デジモンストーリー タイムストレンジャー、キャプテン翼2 WORLD FIGHTERS、コメンテーター、オービタルズ、パワフルプロ野球2026-2027、アナザーエデン ビギンズ
新作
・トモダチコレクション わくわく生活
・モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～
・ゼノブレイドクロス Nintendo Switch 2 Edition
・GOBBLE
ほか
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