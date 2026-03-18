サンシャイン水族館、“深海のアイドル”メンダコの展示をきょうから開始「運良く生きた状態で採集できた個体」
東京・池袋のサンシャイン水族館は、5月10日まで開催中のイベント『ゾクゾク深海生物2026 これまでの歩み』できょうから深海に生息するメンダコの展示を開始したと発表した。
【画像】さまざまな魚の姿が…底曳網漁の様子
メンダコは深海に生息するタコのなかま。約20センチ程の大きさで、パタパタと動く耳のように見えるヒレやスカートのようにも見える腕と腕の間の鰭膜(きまく)が特徴。体全体で泳ぐ。マダコやミズダコなどの吸盤は2列で並んでいるのに対して、吸盤は1列並び、墨袋を持たず、墨を吐くことはできない。
UFOのような円盤型の形やプルプルと柔らかい体、耳のような小さなヒレをもつその姿から『深海のアイドル』と呼ばれることもある。しかし、その一方でメンダコの生態はまだはっきりと分かっていないことも多く、謎の多い生き物と知られている。
■飼育スタッフ コメント
静岡県の駿河湾で深海底曳き網漁を行い、運良く生きた状態で採集できた個体です。メンダコは体がもろく、網にかかると傷ついてしまったり、深海から引き上げられた影響で瀕死になってしまうこともあります。そのため、移動中に傷がつかないよう船上でケアをし、池袋まで大切に管理・輸送を行いました。
なかなか採集できない深海生物を飼育することで、生きているからこそ見られる行動や、新たな発見があります。今回のメンダコの飼育でもその生態を深く知る手がかりを探っていこうと思います。そして何より貴重な姿をお客様に届けられるよう、スタッフ一同、長期間の飼育展示に挑戦してまいります。
■イベント概要
タイトル：ゾクゾク深海生物2026 これまでの歩み
日時：開催中〜5月10日(日)
時間：10：00〜18：00 ※最終入場は終了30分前
※季節・曜日で変動
料金：サンシャイン水族館の入場料のみ
※一部有料コンテンツあり
【画像】さまざまな魚の姿が…底曳網漁の様子
メンダコは深海に生息するタコのなかま。約20センチ程の大きさで、パタパタと動く耳のように見えるヒレやスカートのようにも見える腕と腕の間の鰭膜(きまく)が特徴。体全体で泳ぐ。マダコやミズダコなどの吸盤は2列で並んでいるのに対して、吸盤は1列並び、墨袋を持たず、墨を吐くことはできない。
■飼育スタッフ コメント
静岡県の駿河湾で深海底曳き網漁を行い、運良く生きた状態で採集できた個体です。メンダコは体がもろく、網にかかると傷ついてしまったり、深海から引き上げられた影響で瀕死になってしまうこともあります。そのため、移動中に傷がつかないよう船上でケアをし、池袋まで大切に管理・輸送を行いました。
なかなか採集できない深海生物を飼育することで、生きているからこそ見られる行動や、新たな発見があります。今回のメンダコの飼育でもその生態を深く知る手がかりを探っていこうと思います。そして何より貴重な姿をお客様に届けられるよう、スタッフ一同、長期間の飼育展示に挑戦してまいります。
■イベント概要
タイトル：ゾクゾク深海生物2026 これまでの歩み
日時：開催中〜5月10日(日)
時間：10：00〜18：00 ※最終入場は終了30分前
※季節・曜日で変動
料金：サンシャイン水族館の入場料のみ
※一部有料コンテンツあり