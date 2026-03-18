ウクライナ戦争勃発の瞬間、CNNが見せた驚きの中継

ロシアのウクライナ侵攻開始から4年。2002年に刊行された名著『戦争広告代理店』で現代の国際政治を裏で動かすPR情報戦の実態を解き明かしたノンフィクション作家・高木徹氏（元NHKチーフ・プロデューサー）は、この戦争をどう見ているか？

『群像』2026年1月号より始まった新連載『ウクライナPR情報戦 演者の「成功」と「落日」』の第4回後編を特別公開！

（→第1回はこちら https://gendai.media/articles/-/161094）

（→第4回前編はこちら https://gendai.media/articles/-/164908）

開戦

賽は投げられた。

三日後の二〇二二年二月二十四日朝六時、再びロシアのテレビ画面にプーチン大統領が現れた。重大演説をするときの、執務室からのワンショットカメラ目線の映像だった。話し方も表情も、厳しく、冷たいものだった。

そこでプーチン大統領は、「ドネツクおよびルガンスク人民共和国との友好および相互援助に関する条約に基づき、私は特別軍事作戦を実施することを決定した」と言った。

すぐに、ウクライナの北、東、南から二十万人近いロシア軍部隊と、ミサイルの群れが雪崩をうって国境線を越えていった。

プーチン大統領がテレビ演説で特別軍事作戦の開始を告げたモスクワ時間の午前六時は日本時間の正午で、午後二時ごろに、上司からの電話で私は侵攻を知った（第一回参照）。その前後に一回ずつ、ゼレンスキー大統領はスピーチの動画を発信している。

一回目は侵攻が始まる少し前に、ロシア語で、ロシアの人々に向けて「戦争は必要ない」と訴えるものだ。これはアメリカの情報機関から侵攻間近であることを告げられて行ったに違いなく、その中では「プーチン大統領に電話したが、沈黙が答え（電話に出なかった）」と明かしていた。背景にはウクライナの国旗が掲げられた、スタジオで撮影したようなきれいな動画で、髭をそったゼレンスキー大統領はビジネススーツにネクタイといういつもの平時の服装だった。その童顔には幼さが残っていた。

二回目は、侵攻が始まった直後の現地時間午前七時ごろに、ウクライナ国民向けに動画を出している。戒厳令の発出と、国民にパニックにならず、自宅にいるように呼び掛けるものだった。スーツを着ているが、ネクタイはしておらず、映像も縦長のスマホの動画で手振れもあった。数時間前の機材の揃ったスタジオ撮影は、もうできなくなっていることが読み取れた。そのことが、緊急事態の臨場感を映像に加えていた。

実は私はこれらの動画を当時見た記憶がない。侵攻の勃発に対応して、OSINT（衛星からの画像などによるオープンソース・インテリジェンスの手法）を駆使するレギュラー番組の特番の準備をしながら、各国の放送を注視していた。日本国内も、海外も、現地や関係各国にいる記者たちが侵攻を伝える報道で一色になっていた。

二回のゼレンスキー大統領のスピーチの映像はかき消され、それよりはるかにインパクトのある映像が次々とテレビ画面に表れていた。

CNNが見せた驚きの中継

中でも二十一世紀にこのような映像があり得るのかと目を疑ったのが、この日、侵攻初日のCNNによる現地からの二つの中継だった。

一つ目は、ウクライナの北側の国境を越えてすぐのロシアのベルゴロド市郊外の交差点からの生中継だった。

現地はまだ午前中で、ロシアを取材してきたフレデリック・プライトゲン記者がウクライナのハリコフ（当時の日本での呼称）へと向かう道筋に立ち、そのうしろ一メートルあるかないかという距離をフル装備のロシアの戦車が何台も通り過ぎていく映像が画面に広がっていた。戦車の中には信号待ちの普通の乗用車を前にして停車し、また発進していくものもあった。想像を絶するリアリティだった。

「見てください、私のすぐ後ろを戦車の隊列が通過しています。Ｔ─72戦車です。泥だらけで、カモフラージュされています。ウクライナ領内へと突き進んでいます。そして今、頭上をロケット弾が飛んでいきました。空が光るのが見えたでしょう。非常に大きな音がしています。ロシア軍が大規模な軍事行動を開始したことは明らかです」

カメラが空にパンすると、幾筋もの白い煙の航跡と、高速で飛んでいく金属色のロケットのようなものが次々と見えている。その爆音も聞こえる。

それらの飛んでいく先は中継ポイントから数十キロしか離れていないウクライナ第二の都市ハリコフに違いない、と思っていると画面にはハリコフ中心部のホテルのバルコニーにいる別の記者が映り、キャスターが「いま、ベルゴロドの中継でミサイルがそちらに飛んでいきましたが、状況はどうですか？」と聞いた。

それに対して記者が、「ここ市内中心部は大丈夫です、ですが郊外の集合住宅や軍事施設には被害が出ているという情報が入っています」と、戦車とミサイルが国境を越えていく状況をその両側から伝えるという立体的な生中継画面を構成した。

このとき、世界中の放送局がキエフから中継していたし、ハリコフに記者を出している社もあった。しかし、ロシアからウクライナに突入していく戦車とミサイルを中継し、それらが狙っているハリコフから同時に伝えたのはCNNだけだった。

人が亡くなる戦争で、そのように感じてはいけないことはわかっていても、このとき、アメリカの本部のニュースセンターで、この中継を仕切っていたディレクターは、全身の細胞からアドレナリンが分泌するのを感じていただろう。報道テレビマンとしてこんな歴史的な中継映像を世界に送り出せることは、至上の体験だったに違いない。

「私たちがロシア軍です」

この日、CNNが世界を驚愕させた中継はこれだけではなかった。この日の午後、キエフにいた歴戦の国際記者であるマシュー・チャンス記者は、市中心部から二十五キロ離れたアントノフ空港（ホストメリ空軍基地）周辺で戦闘があるかもしれないと聞き、クルーと現地に向かった。

空港の手前で、見慣れた迷彩服を着たフル装備の兵士たちの一団が検問をしているのに遭遇した。基地周辺を警備しているウクライナ部隊だろうと考え、チャンス記者はロシア語の心得があるので、ロシア語で彼らに話しかけた。ウクライナでロシア語はかなりの場合通じるからだ。CNNの中継のため撮影させてくれるよう頼むと快諾してくれた。

「空港を支配しているのはウクライナ軍ですか？ ロシア軍ですか？」とチャンス記者が聞くと、「ロシア軍ですよ」と兵士たちは答えた。

「そのロシア軍はどこにいるのですか？」と聞くと、

「私たちがロシア軍です」

自分たちが、ヘリコプターで襲来したロシア軍兵士と会話していることに、チャンス記者はこの時はじめて気づいた。ロシア軍の初日の動きは、それほどに電光石火のものだった。

思いがけない事態だが、チャンス記者たちはひるむことなくその場で機材をセットし、全世界に中継を始めた。

防弾チョッキに身をかためてはいるが、突然の遭遇だったからかヘルメットはかぶっていないチャンス記者の背後数メートルほどのところで、フル装備の兵士たちがせわしなく動き、何やら物資を運んでいる。その様子をうかがいながら、

「ここにいる兵士たちと話をしましたが、彼らはロシア軍です。彼らはこの空港を占拠したと言っています」

スタジオのキャスターが思わず声をかける。

「マシュー、今あなたの後ろにいるのがロシア兵だと言うんですか？ 彼らがそこにいることをウクライナ軍は把握しているのでしょうか？」

「はい、彼らはロシア軍の空挺部隊です。腕にオレンジ色と黒のリボンをつけています。ウクライナ軍もすぐ近くにいて、さきほど銃声も聞こえました。この場所は非常に緊張しています。首都キエフの近郊にロシア軍が来ていることを私たちは初めて目撃しています。すでにキエフは包囲されているかもしれません。先ほど話を聞いたウクライナ政府の関係者は、ロシア軍の目的は首都を支配下において政権を変えることではないか、と言っていました」

この放送を見ていた私は不思議な感覚にとらわれた。客観的にはとてつもなく危険な状況にもかかわらず、画面の奥に映るロシア兵たちはカメラを制止するでもなく銃を構えるでもなく、取材クルーが存在しないかのように黙々と作業を続けている。まるで台風の眼の中の静けさにいるような奇妙なリアリティが映し出されていた。

チャンス記者が後にオンラインメディアに語ったところによれば、彼らロシア軍の特殊部隊は規律正しくプロフェッショナルで、親切でさえあったという。「ここにいても良いですが、安全に気を付けてください。私たちの顔は映さないようにお願いします」とチャンス記者に丁寧に話した。

彼らはその後、奪回にかけつけたウクライナ軍と戦闘になり、砲撃で滑走路が使えなくなったため、ロシア軍の増援部隊を乗せた輸送機が着陸できずにしばらく孤立した。それでも耐え抜いて、地上から進軍してきたロシア軍部隊と合流した後、最終的にはキーウ方面に侵攻したロシア軍全体とともに三月には撤退している。

平時であっても、軍隊の撮影というのはどこの国でも極めて難しい。もちろん、PR戦略のために、軍側が徹底して管理した形での同行取材ということはある。だが、作戦行動中の戦車部隊や特殊部隊を広報担当者もいない中で間近から世界に生中継など、通常考えられないことだ。特にいわゆる権威主義国家においてこうしたことは極めて危険だ。

しかし、経験が深くリスク管理ができるベテラン記者であるプライトゲン記者も、チャンス記者も、この取材をしたということは、その場にいるロシアの軍人が彼らにとって危険な存在ではないと感じ取っていたからだろう。ウクライナに侵攻したロシアの部隊にも、後にブチャの惨劇を引き起こす者たちもいれば、CNNの記者に「親切」と言わせる者たちもいたのである。

この初日の二つのテレビ報道は、戦地からの中継という得意分野でのCNNの久々の面目躍如でもあった。湾岸戦争中の一九九一年、他のテレビ局が撤退したあともイラクに残り、当時の新技術だった可搬型パラボラアンテナで中継を続けたことで一躍名をあげたCNNも、ケーブルテレビの二十四時間ニュース局のライバルとして、保守的なスタンスで人気をつかんだFOX NEWSや、経済ニュース中心のMSNBC（現MS NOW）に視聴者数で差をつけられるようになっていた。

普段の放送を見ても、反トランプ一辺倒の報道姿勢で、スタジオからオンラインで識者やジャーナリストをつないで延々と話を聞き続けるという変わり映えのしない、はっきり言えば安上がりなニュースづくりに、その衰退ぶりを感じることもあった。しかし、いざ戦争がはじまると、現場で取材してきたプロの記者やスタッフの人材と経験はやはり厚く、ウクライナ侵攻の緒戦で圧倒的な存在感を示したのだ。

それを東京の自宅や職場の自席に備えられたテレビ画面で見ていた私にとって、ウクライナでの戦争はまだ他人事だった。二〇一四年のロシアによるクリミア侵攻では、部隊に記章を外させ、「謎の民兵部隊」を演出して国際世論を煙に巻いたプーチン大統領が、なぜ今回は堂々と「Ｚ」のマークを付けた大戦車部隊を侵攻させているのか、なぜそれをCNNに生中継させているのだろうか、などと考えていた。

そして、三十五年間テレビの世界で生きてきた者の性として、この歴史が大転換する瞬間をとらえて前代未聞の放送をしているディレクターたちの気持ちと同調し、興奮さえも感じていた。

覚醒

こうして、侵攻初日は終わった。

その翌日、ゼレンスキー大統領はついに覚醒した。

現地時間で二月二十五日の夜、日本時間では翌二十六日、ゼレンスキー大統領はおよそ三十秒間の動画を撮影してＳＮＳにアップした。それがウクライナ侵攻のすべてを変える歴史的動画となった。

「みなさんこんばんは。（アラハミア）与党代表がここにいます。（イェルマーク）大統領府長官もここにいます。シュミハリ首相もここにいます。ポドリャク（大統領府顧問）もここにいます。大統領もここにいます。みんなここにいます。この国の兵士たちもここにいます。この国の国民も私たちもここにいます。私たちは自分たちの独立と自分たちの国を守っています。そういうことです。これからも引き続き守り続けます。ウクライナを守る人たち男女共に栄光あれ。ウクライナに栄光あれ。英雄たちに栄光を」（BBCニュース日本語版より）

無駄な言葉は何一つない、大げさなところもない、落ち着いた表情で語られたウクライナ語のメッセージだった。

前日の動画までは大統領府の中にいたゼレンスキー大統領は屋外にいた。背景に映りこんでいるのは大統領府の建物で、キーウで撮影したことは明らかだった。

動画はゼレンスキー大統領が右手に持ったスマホで撮った自撮りだった。大統領と後ろにいる部下たち、合わせて五人の男たちは、みなカーキ色のＴシャツに、同じ色のカジュアルな上着を着ていた。スーツを着ている者は一人もいなかった。

そして、前日朝まではきれいに髭をそっていたゼレンスキー大統領の頰や顎には、うっすらと髭が浮かび始めていた。

戦争PR情報戦の歴史で、最大の「演者」が誕生した瞬間だった。

（つづく）

ウクライナ侵攻の2週間前にプーチンが発した「ラスト・メッセージ」