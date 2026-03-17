パンサー尾形の妻、尾形家“花粉症地獄”＆″独自ルール″明かす
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが15日、オフィシャルブログを更新。家族全員が花粉症に悩まされている様子や独自ルールを設けていることを明かした。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを 交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「家に持ち込み禁止！！！笑」と題してブログを更新したあいさん。花粉の影響で「目が痒そうなさくちゃん」と８歳の娘の様子を明かし、さらに「くしゃみ連発のパパ」「くしゃみし過ぎて腰やられかけてるわたし」と家族そろって花粉症に苦しんでいることを告白。
あいさんは「尾形家みんな春が苦手になりそうです。笑」とユーモアたっぷりにつづりながら、「ティッシュの消費量えぐいです」と日常の大変さを吐露。病院で処方された薬も「ちなみにみんな病院のお薬効きません」と明かし、症状のつらさをつづった。
また、外出すると症状が悪化するため「一日中家の中にいるとマシになるから外に出たくない」と本音も。それでも愛犬・ミクの散歩から帰宅すると、家族全員がくしゃみをし始めるといい、現在は花粉対策として「玄関から直で洗面所行って着替えてリビングへ来てもらってます！笑」と独自ルールを設けているという。
さらに寝室についても「お風呂入ってない人は入ったらだめ！！笑」と“花粉持ち込み禁止”の徹底ぶりを明かした。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを 交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「家に持ち込み禁止！！！笑」と題してブログを更新したあいさん。花粉の影響で「目が痒そうなさくちゃん」と８歳の娘の様子を明かし、さらに「くしゃみ連発のパパ」「くしゃみし過ぎて腰やられかけてるわたし」と家族そろって花粉症に苦しんでいることを告白。
また、外出すると症状が悪化するため「一日中家の中にいるとマシになるから外に出たくない」と本音も。それでも愛犬・ミクの散歩から帰宅すると、家族全員がくしゃみをし始めるといい、現在は花粉対策として「玄関から直で洗面所行って着替えてリビングへ来てもらってます！笑」と独自ルールを設けているという。
さらに寝室についても「お風呂入ってない人は入ったらだめ！！笑」と“花粉持ち込み禁止”の徹底ぶりを明かした。