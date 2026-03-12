WBCプールB最終戦でイタリアがメキシコに勝利

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は11日（日本時間12日）、1次ラウンド・プールBの最終戦、メキシコ-イタリア戦が行われた。イタリア代表が4連勝を達成。プールBの1位通過を決めるとともに、3勝1敗の米国代表の2位が決定。“優勝候補”がイタリア代表に救われる形で準々決勝進出を決めた。

プールBは米国が3勝1敗で全日程を終了した。イタリアがメキシコを下すと、1位通過イタリア、2位米国と。メキシコが勝利した場合は3勝1敗で3か国が並び、失点率の計算で順位が決定。9回決着でメキシコが4得点以下で勝利するとメキシコとイタリアが突破、5得点以上ならメキシコと米国が勝ち抜けだった。試合内容次第では米国敗退の可能性も十分に考えられたが、杞憂に終わった。

イタリアは2回にビニー・パスカンティーノのソロで先制すると、4回にはジョン・バーティにも一発。5回も3得点を挙げ、一気に米国優位の状況となった。その後もパスカンティーノは6回、8回にもアーチをかけ、WBC史上初の1試合3本塁打を成し遂げるなど、強力打線がメキシコを粉砕した。

ここまでの米国代表は、“銀河系軍団”とは思えぬほど苦戦が続いている。主将にアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を据え、サイ・ヤング賞投手のポール・スキーンズ（パイレーツ）とタリク・スクーバル（タイガース）を招集。昨季60ホーマーのカル・ローリー捕手（マリナーズ）らのオールスター軍団を結成。2017年以来の優勝が至上命題とされた。

7日（同8日）のブラジル戦では15得点の裏で5失点。8日（同9日）のイギリス戦も序盤は劣勢。最後は9-1で突き放した。9日（同10日）の“宿敵”メキシコ戦は5-3の接戦をどうにかものにしたが、10日（同11日）のイタリア戦は一時0-8とボロボロな状況に追い込まれた。ピート・クロウ＝アームストロング外野手（カブス）の2打席連発などで反撃したが、6-8で敗れて大金星を献上した。

試合後にはマーク・デローサ監督に批判の声が殺到した。イタリア戦前に出演したMLBネットワークのテレビ番組「Hot Stove」番組内で「すでに準々決勝進出は決まっていますが、それでもこの試合に勝ちたいと思っています」との“勘違い発言”が炎上の火種を生んだ。

それでも、首の皮一枚のところでグループリーグを突破。準々決勝からは文字通り負けたら終わりの試合となる。まだまだ本調子とは言えない米国代表は、準々決勝進出でプールA1位のカナダと対戦する。（Full-Count編集部）