あいのり・桃、心配していた新居のキッチン確認、その結果…!?
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が８日、オフィシャルブログを更新。唯一憂鬱になっていたという新居のキッチンの完成した様子を公開し、心境をつづった。
これまで憧れだったという新居のため土地を購入したことや、ハウスメーカーを決めたことなどをブログで報告してきた桃。23日に更新したブログにて、初めて建築途中の新居に入り、吹き抜けになっているリビングや子ども部屋などを公開していた。
この日、桃は「【注文住宅】１番心配していたキッチン…！！！！！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「ずっと心配してた、キッチンの色…」と切り出し、 「あぁでもないこうでもないってずっと考えてて、結局完全にしっくりこないまま色を決定してしまったキッチン…」と以前キッチンの色選びに後悔があったことを改めて告白。
しかし、今回初めて設置された状態を見ることができたといい「素敵だった…良かった」と安堵。「床の色との相性を心配してたんだけど、そこまで気にならなかった…！！！！ あーーー、良かった！！！！」と喜びをつづった。
さらに完成したキッチンについて「水洗の黒と、引き出しの取手の黒が可愛い…。アイランドの方は、手前も収納になってます！！！大事ーー」と写真とともに紹介し、 「アイランドキッチンと、背面のキッチンの天板の色、絶妙に変えてます！！！」とこだわりポイントも説明。
その出来栄えに「キッチンが思ったよりも良くて、私が安心してるのをみて、積水ハウスの皆さんがめちゃくちゃホッとしてくれていました…笑ご心配をおかけしました…！！！笑」と明かし、「ネットニュースにまでなっちゃってたからね笑」と以前話題になったことにも触れた。
最後には、「今回この素敵なキッチンを作ってくれた、オーダーメイドキッチンメーカーのMOKさん…本当に、ありがとうございました」と感謝を述べ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お料理捗りますね」「素敵なキッチン羨ましい」「色が好みすぎて眼福…かわいい」「素敵ーーー」「憧れのキッチン」「うらやましい限り」 「洗練された落ち着いた雰囲気」「おしゃれーー」「ハイセンス」「さすが桃ちゃん」「最高のキッチンに仕上がりましたね！！」「広くてカッコいい」「色のセンス抜群」などの声が多く寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる22年５月５日に 第２子次男が誕生している。
