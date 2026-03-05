BOSSの最新コレクションが発表されモデルを務める大谷の姿に大反響

ドジャースの大谷翔平投手がアンバサダーを務めるブランド「BOSS（ボス）」は4日、最新コレクション「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」を発表した。大谷自身がモデルを務める洗練されたビジュアルも公開され、SNS上のファンからは「色気ヤバい」「とてもヤバい」と絶賛の声が上がっている。

過去2度の成功を受けた今回の新コレクション。大谷は名古屋で野球日本代表「侍ジャパン」に合流した際にも、同ブランドの新作ジャケットを着用して話題を呼んでいた。公開されたビジュアルではクラシックなジャケットなどを身にまとい、「The Quiet Force（静の力）」というコンセプトを見事に体現。アスリートの枠を超えたスタイリッシュな姿を披露している。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の大一番を前に公開された圧倒的な仕上がりに、SNS上のファンも釘付けとなった。「BOSS谷HUGO平の仕上がりがとてもとてもヤバいと聞いて」「野球選手ですよね？？？？？ 」「色気ヤバい」と興奮気味のコメントが殺到。さらに「数多の俳優とモデルの仕事を奪っていく罪な男よ……」と、その完璧な着こなしに感嘆する声が相次いだ。

また、最近の少し長めのヘアスタイルについてもファンの間で話題となっており、今回のモデル姿を見て「こういう撮影があるから髪切らないのかな？」と推測する声も上がっていた。WBC開催期間中には都内主要エリアでフィーチャーされたビジュアルが掲出される予定となっており、グラウンド外でもファンを大いに魅了してくれそうだ。（Full-Count編集部）