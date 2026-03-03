主婦のおかやさんの漫画がインスタグラムで1万2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

懇談会や個人面談で、2人の娘たちが通う小学校に行ったときのこと。教室で、娘たちが使っている机の中をチェックすると…という内容で、読者からは「面白くて楽しい姉妹ちゃんですね！」「個性を生かして、自分の好きな道を突き進んでほしい」などの声が上がっています。

学校でも変わらない？机の中に広がる“それぞれの世界”

おかやさんは、インスタグラムで作品を発表しています。おかやさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

おかやさん「周囲の目を気にせずにのびのびと行動する姿は、きっとまだ幼い今だけのものだと思い、このかわいさを記録に残しておこうと思いました」

Q.2人の娘さんは、どのような性格のお子さんたちですか。

おかやさん「よく笑う優しい子たちです！」

Q.娘さんたちの学校生活での違いを知ったとき、どのように感じましたか。

おかやさん「家での姿そのままだと思いました。家でも長女は豪快に散らかし、次女はぬいぐるみを動かしてしゃべっていますから」

Q.このときの件について、その後娘さんたちに何か伝えましたか。

おかやさん「長女の机には『少しは片づけること』とメモを残して帰り、次女には『先生全部知っていたよ』と伝えました。2人ともニヤッとしていました」

Q.2人の娘さんたちにはどのような大人に成長していってほしいですか。

おかやさん「大好きなことを見つけて、自信を持ってたくましく生きてほしいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

おかやさん「『先生、よく見てくれていますね』といったコメントがあり、『そうなんです！』と私までうれしい気持ちになりました」