歯止めなき力の行使を憂慮する

米国とイスラエルが、イランへの攻撃に踏み切り、最高指導者ハメネイ師を殺害した。

中東情勢は、きわめて重大な新局面を迎えた。

イランは反撃を開始した。報復の連鎖が続き、戦闘が泥沼化する事態を懸念する。エネルギー供給など世界経済に与える影響も計り知れない。すべての関係国に自制を求める。特に米国は早期の事態収拾を図るべきだ。

またも国際法無視か

米国とイスラエルの両軍は、イランの首都テヘラン中心部にあるハメネイ師の事務所などを空爆した。イラン西部や中部でも軍事施設などが標的とされた。

一方、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は、ミサイルやドローン（無人機）で報復したと発表した。バーレーンやクウェートなどの米軍基地や空港などを攻撃し、イスラエルにも反撃した。

米国は１月にベネズエラを急襲し、反米のマドゥロ政権を転覆させた。意に沿わない国家指導者を軍事行動で排除する斬首作戦を、中東の大国イランでも決行したことに、驚きと憂慮を禁じ得ない。

イランはベネズエラと国の規模も国情も異なる。米国の期待通りの展開となる保証はない。

トランプ米大統領は「イランの差し迫った脅威を排除し、米国を守る」と演説し、イランの核兵器保有阻止が目的だと述べた。

だが、トランプ政権は昨年６月のイラン空爆で、「核施設は完全に壊滅された」と作戦の成功を誇示していたはずだ。わずか８か月で脅威が復活したとすれば、当時の説明と矛盾する。

そもそも国連憲章は、原則として武力の行使を禁じている。国連安全保障理事会の決議に基づく軍事行動や、自衛権行使の場合に限り、例外的に認めている。

トランプ氏は昨年６月も今回の攻撃も、国連や米議会の承認は求めなかった。また、多数の民間人も死傷したとされる。国際法に違反する可能性がある攻撃を支持することはできない。

一方で、イランが長年、透明性を欠く形で核開発を続けてきた責任は免れない。核武装の意図を否定しながら、核兵器の材料に転用できる高濃縮ウランの製造を続け、自ら危機を高めてきた。

体制を選ぶのは国民だ

米国は今回、イランに核開発の放棄を迫る高官協議を続けている最中に、攻撃に踏み切った。外交交渉は、攻撃に備えて空母打撃群など軍事力を集結させるための時間稼ぎだった疑念は拭えない。

核開発を阻止するのが目的であれば、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）や国連を関与させ、問題解決を追求すべきだ。

イラン現体制は、親米の王政を倒した１９７９年のイスラム革命を経て成立した。ハメネイ師は３７年近く、イランの内政、外交について最終決定権を掌握していただけに、突然生じた権力の空白による混乱は避けられない。

イスラムを統治の基本とする体制は、存亡の瀬戸際に追い込まれた。今後、新たな最高指導者が選ばれるのか、体制が弱体化して内乱に陥るのか、情勢を注視する必要がある。

トランプ氏は今回の攻撃に際し、「作戦が終わったら政府を掌握せよ」とイラン国民に呼び掛けた。イランでは、物価高などへの不満からハメネイ師退陣などを求めるデモが全土に広がっていた。

だが、どの体制を選ぶかは、当事国の主権の問題である。軍事行動で体制転換を図るのは主権侵害にほかならない。

トランプ氏は支持率が低迷する中、１１月の中間選挙に向けて、外交成果を上げようと焦っているように見える。だが、体制が崩壊したとしてもその後の戦略は描けておらず、イランで親米的な政権が発足するとは限らない。

トランプ氏は米国がイラクやアフガニスタンに軍事介入し、戦費負担や人的犠牲を強いられてきたことを強く批判してきた。だが、イランをめぐる紛争が泥沼化すれば、他国の紛争への関与を嫌う支持層の支持を失う恐れがある。

エネルギーどう守る

イランの南にあるホルムズ海峡は、原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）を日本など消費国に運ぶ大動脈にあたる。日本は原油輸入の９割を中東に依存しており、この地域の安定は死活的に重要だ。

日本の海運会社は危険度が増したとして、海峡付近への船舶航行を停止した。原油価格が上昇すれば、世界経済への打撃となる。日本は事態の沈静化を急ぐよう、米国に働きかける必要がある。