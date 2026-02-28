日中は暖かくても、夜になると急に冷え込みますね。体調を崩しやすい今こそ頼りたいのが、電気ひざかけや手袋などの「あったかグッズ」。ここでは、元祖節約主婦として知られる若松美穂さん（50代）が、毎日使っている定番アイテムを紹介します。

1：座っているときは「電気ひざかけ」が最高

今年は関東でも雪が積もり、寒いと感じる日が多くありました。起きたときに顔の冷たさに驚いたり、温度計で最低気温を更新していたり。

【写真】電気ひざかけ＋ブランケットでぽかぽか

そんな寒い日に、ここ数年活躍しているのが、約82×140cmとちょうどよいサイズの電気ひざかけです。

●足元が冷えやすい「デスクワーク」で重宝

2月はオンライン会議や確定申告の書類整理など、座っている時間がいつもより長めでした。そんなときにも電気ひざかけがあれば、簡易的なこたつのようになります。

こちらを足元にかけて、ブランケットをもう1枚重ねることで、熱気を逃しにくくしています。「弱」の設定でも十分温かいですし、電源を切ってからもしばらくぽかぽかした状態が続きます。

寝る前、布団を温める工夫もできる

また、夜は入浴から寝るまでの間で体が冷えがち。布団乾燥機や湯たんぽなども使っていますが、温められる布団の数は限られます。

そこで、寝る前に電気ひざかけを布団の間にはさみ、中を温めています。歯みがき中に準備すればタイムロスもなく、手間もかかりません。なにより寒さを感じずにすんで、何度も助けられました。

このひざかけは何年か使っていますが、寝具と同様に洗濯機で洗えるので、お手入れも簡単で使いやすいです。

●毛布を「布団の上」にかけるプチ工夫も

少し話が逸れますが、毛布を「羽毛布団の上にかける」のか、それとも「シーツと布団の間」に入れるのか、ずっと悩んでいました。世間的には「毛布が上」といわれていますが、実際に、毛布を上にのせる方法と真ん中ではさむ方法、どちらがぽかぽかになりやすいか実験してみました。

わが家の独自調査でも、毛布を上にかけると、その重さで羽根ぶとんがズレにくくなり、寝返りをうっても温かさをキープしやすい結果に。そこから私は、上にかけるようにしています。

パソコン作業中は「ネックウォーマーと手袋」が役立つ

ひざかけ以外で愛用しているのは「ネックウォーマーと手袋」です。パソコン作業をするとき、自分の体を温めるために使っています。

というのも、タートルネックが似合わないと気づいてからほとんど着なくなり、室内でも首を温めるものが欲しくなりました。また、体はぽかぽかでも指先はいつも冷たくて、タイピングがうまくいかないのです。その悩みを解消したのが、こちらの2つでした。

●タイピングも問題なし

とくに綿の白い手袋は想像以上に温かく、しかも価格帯もお手頃。キーボードも問題なく打てますし、スマホもある程度は反応してくれます。私はハンドクリームをつけたあと、寝る際にも身につけています。

暖かくなってきたとはいえ、しばらくは三寒四温が続きそうです。自分の体を大切にしながら、冬を乗り越えていきたいものです。