MLB公式のマイケル・クレア記者が自身のXを更新

野球日本代表「侍ジャパン」をカバーするため来日しているMLB公式のマイケル・クレア記者が、またしても日本の食文化に魅了されたようだ。26日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、堪能した日本のお菓子を絶賛する投稿を行ってファンの注目を集めている。

同記者は今回、「ハッピーターン」のオニオンコンソメスープ味のパッケージ写真をアップ。「ああ、私たちはオニオンコンソメの王様を愛しています」と綴り、すっかりお気に入りとなった様子を伝えた。

クレア記者はこれまでにもワールド・ベースボール・クラシック（WBC）やプレミア12などの国際大会で来日しており、そのたびに日本の文化や食事を満喫する様子を発信してきた。過去にはコンビニエンスストアで購入した「たまごサンド」を「この惑星で最高の食べ物かもしれない」と絶賛し、日本のファンから大きな反響を呼んだこともある。

今回の来日でも、宿舎の和室に敷かれた敷布団に「隠し扉を見落としているのかと思った」と驚きの声を上げたばかりだった。日々更新される同記者の“日本滞在記”は、本大会へ向けた熱戦の裏側で、密かな楽しみとしてSNS上の野球ファンを和ませているようだ。（Full-Count編集部）