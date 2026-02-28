大谷を支える相棒が侍ジャパンのベンチ入り

野球日本代表「侍ジャパン」は27日、バンテリンドームで行われた中日との強化試合に5-3で勝利した。大谷翔平投手（ドジャース）合流後、初となった実戦で、佐藤輝明内野手（阪神）が先制3ランを放つなど快勝。日本中が勝利に沸き立ったが、侍ジャパンのベンチで勝利に貢献した“助っ人”の存在に注目するファンも多かった。

試合中、ベンチから戦況を見つめナインの動きを追っていた“助っ人”とは、ドジャースで大谷らの通訳を担当するウィル・アイアトン氏。捕手の坂本誠志郎（阪神）ら選手とコミュニケーションを図るなど、積極的に動き回っていた。今回は侍ジャパンのメンバーとしてチーム入り。ドジャースでアナリストとしても活動していることもあり、戦略的な一面での貢献も期待されている。

ベンチで真剣な顔つきを見せていたアイアトン氏にファンも注目。SNSには「なぜか大谷よりアイアトンに目がいってしまうw」「選手たちとコミュニケーション取ってるのもなんか感動するなぁ」「通訳やってるけど、優秀なアナリストさんよね」「JAPANのシャツ着てるのがなんか不思議」などの声が寄せられていた。

アイアトン氏は1988年に東京で生まれて野球を経験。高校はハワイ、大学はカリフォルニア州で過ごし、母親がフィリピン出身だったこともあり、第3回WBC予選ではフィリピン代表としてプレーした経験もある。今回のWBCでは、アイアトン氏の活躍にも注目が集まりそうだ。（Full-Count編集部）