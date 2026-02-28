子どもの「双極性障害」がどんどん増えている…アメリカで何が起きているのか

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

子どもの双極性障害という問題

アメリカでは、子どもの「双極性障害」がどんどん増えている、という話があります。とくに10歳以下の子どもに双極性障害と診断されるケースが急に増えて、1990年代から2000年代にかけて、未成年の患者さんの数が40倍にもなったと言われています。

さらに気になるのは、子どもの「躁状態」と呼ばれている症状が、実は思春期の子どもによくある情緒のゆれや、かんしゃくを指していると思えることです。ここにも「医療化」が起きていそうなのです。子どもたちが、身体も精神（脳）も成長していく大切な時期に、脳に作用する薬をずっと飲み続けることは必要最小限にすべきでしょう。

実は、精神科診断マニュアル（DSM）の作成責任者でもあった精神医学の権威アレン・フランセス博士も、今の診断基準に強い疑問を投げかけています。博士は、「製薬会社の宣伝に影響されてしまったお医者さんや親、先生たちに、もっと正しい情報を広めるべきだった」とはっきり言っています（大野裕監修、青木創訳『〈正常〉を救え--精神医学を混乱させるDSM-5への警告』講談社、2013）。

このように、病気の名前を社会に広げて、それに対応する薬を売ろうとする動き（「疾患喧伝」）を見抜くために、医師はもちろんですが、私たち1人ひとりが正しい情報を見極める力をもつことが、とても大切になってきています。

ただし、ここでお話ししていることは、「双極性障害の治療はすべて間違っている」という意味ではありません。今、双極性障害の診断を受けて治療をしている人は、もし何か気になることや疑問があれば、まずは主治医の先生に相談してみてください。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

【つづきを読む】「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること