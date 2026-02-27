『愛のハイエナ』リアルイベント「密会」オリジナルグッズ公開
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズにて、番組初となるリアルイベント『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』を３月17日（火）夜７時より開催し、「ABEMA PPV」でも本イベントの様子を全編生放送する。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。現在は毎週火曜夜11時から最新シリーズを無料放送中。
このたび、会場限定で販売するイベントオリジナルグッズのラインナップを公開。番組モチーフのパーカーや灰皿、ライターのほか、看板企画「山本裕典、ホストになる。」からは山本裕典や軍神（心湊一希）など人気ホストらの顔写真入り“名刺トレカ”（全９種ランダム）や企画から生まれた「エロがんなって」を始めとする名言をモチーフにした“名言アクリルキーホルダー”（全13種ランダム）、山本裕典による喫煙所での数々の"名言"を集めた“喫煙所カレンダー”、ミントタブレットが登場。イベント開催当日に会場限定で販売する。
本イベントでは、これまでの人気シリーズにちなんだ一夜限りの特別企画を続々と実施。「山本裕典、ホストになる。」からは、山本裕典と軍神（心湊一希）に加え、これまで番組を盛り上げてきたレジェンドホストたちも登場。ここでしか聞けない“絶対口外禁止”の「歌舞伎町裏話 ホストーーク」を繰り広げる。さらに、芸人界きっての色男、さらば青春の光・東ブクロがホストに挑戦！軍神とタッグを組んで“山本裕典超え”を目指す特別企画も。
他にも、“いろいろあった芸能人の今“を追う「○○は反省しているのか？」、収監されていた経験のあるとんでもない人物から塀の中の話を聞きまくる「塀！塀！塀！刑務所チャンプ」、人気恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」出演のセクシー女優らが過去の恋愛遍歴を大暴露する「エグい恋しちゃダメですか？」など、決してオンエアでは扱えない“危険度MAX”な刺激溢れる特別企画をお届け。
イベント開催決定の発表後、現地チケットは一般先着販売の開始から数秒で即完売。現在は全編生放送と見逃し配信を行う「ABEMA PPV」の配信単体チケット（税込￥1,800）を販売中。配信単体チケット購入者には特典として「山本裕典、ホストになる。」企画における「山本裕典 喫煙所特別VTR」をお届け。これまで交わることのなかった山本裕典とスタジオMCのニューヨーク、さらば青春の光がついに喫煙所で対面を果たす貴重な様子が楽しめる。
（C）AbemaTV, Inc.
