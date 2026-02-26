＜義母がイラつく理由＞ヒステリックに叫ぶ義母。…怖い！「もう一緒には暮らせない」【第5話まんが】
私はミナミ。友人シノから、「義母のイライラはホルモンバランスの乱れが原因かもしれない」と指摘されました。帰ってすぐ同居の義母に、病院受診や相談窓口でアドバイスをもらうことを提案。しかし義母の逆鱗に触れたらしく、「私が病気だっていうの！？」と激しく怒鳴られました。そのうえ感情的になった義母に突き飛ばされてしまったのです。あまりに突然のことで、とっさにお腹の赤ちゃんを庇うことしかできませんでした。心臓がバクバクと鳴り響きます。
私がお腹に手を当てて震えていると、2階で在宅ワークをしていたジュンタが階段を駆け下りてきました。ジュンタが来てくれた安心感から、私は泣いてしまいました。うまく説明できずにいると、目の前の義母がヒステリックに叫び始めました。
義母は顔を真っ赤にして、ジュンタにしがみつきました。しかしジュンタは義母を引きはがしながら冷静に言いました。騒ぐ義母を置いて、私たちはジュンタの運転で病院へ向かいました。車内で私はポツポツとジュンタに説明をしました。
義母が私を突き飛ばした音と罵倒する声を聞きつけて、2階で在宅ワーク中だったジュンタがすぐに駆けつけてくれました。
義母は「病人扱いされた」と大声で逆上。
ジュンタは尻もちをついた私をすぐに病院へ連れていってくれ、道中もずっと謝ってくれました。
幸い赤ちゃんにも私のからだにも、まったく問題はありませんでした。
しかし今後も義母と暮らすことを考えると、不安でいっぱいです。
次は何をされるか、恐怖を拭うことはできませんでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
