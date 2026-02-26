3大会連続選出も…3人目の辞退者

NPBエンタープライズは26日、野球日本代表「侍ジャパン」に選出されていた松井裕樹投手（パドレス）がコンディション不良のため出場を辞退することを発表した。代わって中日・金丸夢斗投手が追加選出された。背番号は「24」となる。

松井は2017年、2023年に続く3大会連続の選出だった。アリゾナ州ピオリアで行われているキャンプ地で調整を続けていた。当初は2月末に帰国する予定だった。

今大会、侍ジャパンは平良海馬投手（西武）が右ふくらはぎの肉離れで出場を辞退。藤平尚真投手（楽天）が選出された。また、石井大智投手（阪神）も11日に行われた紅白戦で左アキレス腱損傷の重傷を負い隅田知一郎投手（西武）が代替選出。リリーフ陣を中心に辞退者が相次いでいる。

代替選出となった金丸は関西大から2024年ドラフト1位で中日に入団。4球団が競合した左腕は昨季15試合に先発して2勝6敗、防御率2.61、78奪三振を記録した。昨秋の韓国との強化試合（東京ドーム）のメンバーに選出されるなど、井端ジャパンを経験している。（Full-Count編集部）