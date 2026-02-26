現役引退から１２年…２０１０年バンクーバー五輪の女子フィギュアスケート金メダリスト・金妍兒（キム・ヨナ）さんの、モデル姿が公開された。

２６日にインスタグラムを更新。「ＮＥＷ ＪＡＤＯＲＥ」と高級ブランドの香水を手にしてポーズを取った。シックな黒のジャケット、ばっちりメイクで演出した。

香水を空中に吹きかけ、香るしぐさは、まるでプロのモデルのよう。フォロワーは「うわー、ゴージャスな女王」「髪をアップしたら選手時代を思い出す」「信じられない顔だ…どうして人がこんなに完璧になれるのか」「きれいだ…優雅…」「私のオリンピックの永遠のチャンピオン」「これはエレガントすぎる」「見た瞬間に彼女がとてもきれいだったので叫んでしまった」「気品が半端じゃない」などのコメントを書き込んだ。

昨年９月に３５歳となったヨナさん。１４年ソチ五輪で銀メダルを獲得後、引退。２２年１０月に声楽家のコ・ウリムさんと結婚した。コさんが活動するグループ「フォレステラ」が出演した１８年のアイスショーで知り合い、３年間の交際を経て結婚に至ったという。最近では雰囲気が激変したモデル姿や、兵役を終えて除隊したコさんとの夫婦ショットが「美男美女」と話題になった。