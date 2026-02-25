『なんでも鑑定団』”超格安で購入”松尾芭蕉の書状、本人評価額300万→“ド級値”にどよめき「博物館級」「新発見なんて凄すぎる!!」
24日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）では、“15万円”で購入した江戸時代の俳人・松尾芭蕉（1644〜94）の書状が登場。“ド級値”にスタジオがどよめいた。
【写真】「世の中に発表されていない」“ド級値”の鑑定額が出た松尾芭蕉の書状
戦国武将・古田織部が創始した武家茶道の師範の依頼人。知人から「茶掛けにどう？」と勧められて購入したのが今回のお宝、松尾芭蕉の書状だ。ひと目見て「これはすごい！」と感じた依頼人に、知人は真贋不明を理由に15万円で譲った。
書状には俳句のような文書も見られると言い、新発見かもしれないと期待に胸を膨らませる依頼人だが、MCの今田耕司は疑いの眼差しを向ける。
本人評価額も300万円と強気な依頼人に対して、今田は2万円と予想した。そんな2人の予想を遥かに超えて、鑑定額はなんと800万円。スタジオはどよめきとともに拍手に沸いた。
鑑定した愛知東邦大学客員教授の増田孝氏は「真筆間違いございません」と断言。「世の中に発表されていない真筆」とした。今回登場した書状は、芭蕉から大垣藩次席家老・戸田如水に宛てたもの。発句が2つ書かれており、増田氏は「宛名の人に対するすごいプレゼント」と表した。さらに1つの句はこれまでいつ作られたか分からなかったものだそうで「この時に作られたということがこれで分かる」と貴重な史料であると太鼓判を押した。
視聴者も「博物館級の松尾芭蕉の書状すごかった！」「最後、度肝抜かれた」「新発見なんて凄すぎる!!」といったコメントが寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。3月3日午後9時54分終了予定。
【写真】「世の中に発表されていない」“ド級値”の鑑定額が出た松尾芭蕉の書状
戦国武将・古田織部が創始した武家茶道の師範の依頼人。知人から「茶掛けにどう？」と勧められて購入したのが今回のお宝、松尾芭蕉の書状だ。ひと目見て「これはすごい！」と感じた依頼人に、知人は真贋不明を理由に15万円で譲った。
本人評価額も300万円と強気な依頼人に対して、今田は2万円と予想した。そんな2人の予想を遥かに超えて、鑑定額はなんと800万円。スタジオはどよめきとともに拍手に沸いた。
鑑定した愛知東邦大学客員教授の増田孝氏は「真筆間違いございません」と断言。「世の中に発表されていない真筆」とした。今回登場した書状は、芭蕉から大垣藩次席家老・戸田如水に宛てたもの。発句が2つ書かれており、増田氏は「宛名の人に対するすごいプレゼント」と表した。さらに1つの句はこれまでいつ作られたか分からなかったものだそうで「この時に作られたということがこれで分かる」と貴重な史料であると太鼓判を押した。
視聴者も「博物館級の松尾芭蕉の書状すごかった！」「最後、度肝抜かれた」「新発見なんて凄すぎる!!」といったコメントが寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。3月3日午後9時54分終了予定。